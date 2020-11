Napirenden a termálfejlesztés Csornán: terveket készíttet a város

A csornai önkormányzat terveket készíttet a termálfürdő fejlesztéséhez. Pályázati támogatással dolgoznák ki az elképzeléseket a Csorna Projekt Kft.-vel együttműködve. A legutóbbi képviselő-testületi ülésen volt napirenden a kérdés.

A termálfürdő fejlesztésének előkészítésére, a tervezési feladatokra pályázik a csornai önkormányzat, a közelmúltban alapított Csorna Projekt Kft.-vel konzorciumot alakítva. A Kisfaludy 2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. támogatásában bíznak a városvezetők. Minderről a képviselő-testület legutóbbi ülésén született meg a határozat.

Dr. Bónáné dr. Németh Katalin polgármester elmondta: a Csorna Projekt Kft. megalapításakor szó volt róla, hogy az önkormányzatnak konkrét fejlesztési elképzelései vannak.

„Lehetnek gondolatok és álmok, de az előkészítést és a tervezést is el kell kezdeni. A tervekkel lehet aztán célzott támogatásokat igényelni. Azt már látjuk, hogy a tervezési és előkészítési feladatokhoz is komoly forrásokra lesz szükség, így ezekre is szeretnénk pályázati támogatást nyerni” – hangsúlyozta a polgármester.

A testületi ülésen Háncs Károly (Fidesz–KDNP) emlékeztetett: a strand 1973-as átadása után gyakran volt szándék a létesítmény fejlesztésére. Az elmúlt huszonöt-harminc évben többször került napirendre a kérdés, jó néhány érdeklődővel, elsősorban külföldiekkel is egyeztettek az évek alatt, de soha nem jött össze a beruházás. „Most végre van egy olyan lehetőség, amit bűn lenne kihagyni. A mostani döntés, a pályázat benyújtása az első lépés ahhoz, hogy belátható időn belül a termálfürdő környezete olyan állapotba kerüljön, amely mindenki számára elfogadható és élvezhető” – fejtette ki véleményét a képviselő.

A csornai önkormányzat 2017-ben vásárolta meg a strandfürdő mellett található kertészet tízhektáros területét, rajta a termálkúttal. Az új helyzet biztonságosabb működtetést tesz lehetővé és a fejlesztéseket is, hiszen korábban éppen amiatt, hogy nem a város tulajdonában állt a kút, voltak bizonytalanságok.