Napi 7000 utast érint az új menetrend a 82-es főút mentén – mutatjuk a fő változásokat Győr környékén

Május 16-tól új menetrendet vezet be a Volánbusz a 82-es út térségében, ahol ha nincs járványhelyzet, naponta 7000-en – tanítási napokon Győr elővárosaiban 3500-an – veszik igénybe a társaság járatait. Az utasok az összehangolt rendszerben Győr és a Bakony irányába gyorsabban, könnyebben érik el úti céljukat.

Azonos órák azonos percében

Az eddigiekhez képest a legfontosabb újdonság, hogy ütemes menetrendet vezet be a Volánbusz szombattól. Így a 82-es főút mentén a legtöbb vonalon – Győr-Veszprém-Balatonfüred, Győr-Pannonhalma, Győr-Győrasszonyfa és Győr-Sikátor között – a járatok jól megjegyezhetően, mindig azonos órák azonos percében rajtolnak.

Több mint 300 járatot érint

A pannonhalmi várhoz a páros órák 10. percében, Győrasszonyfára a páratlan órák 10. percében indulnak az autóbuszok. Hétvégén a jelenleginél is több járat közlekedik az apátsághoz, így könnyítve a kirándulókat. Veszprémvarsány felé páratlan óra 40. percében, Sikátorra vagy Bakonyszentlászlóra páros óra 40. percében indítják a buszokat.

„A megváltozott utazási szokásokra fókuszálva alakítottuk át a térségben közlekedő több mint 300 járatunk menetrendjét. A fő cél a munkába és iskolába járók igényeinek jobb kiszolgálása, valamint a magasabb színvonalú szolgáltatás biztosítása” – tudtuk meg a Volánbusz sajtóirodájától.

Leszállás az egyetemnél

Nézzük az új menetrend előnyeit. Egész nap egyenletesen – kétóránként, csúcsidőben óránként – indulnak a buszok a kisalföldi megyeszékhely és a királynék városa között. Remek újítás, hogy a tanév idején a reggeli órákban, illetve vasárnap délután egyes járatok Győrben közvetlenül a Széchenyi-egyetemig közlekednek. Így a hallgatók a campusnál szállhatnak le.

Az új menetrenddel bővül a csatlakozások száma Bakonyszentlászló felé, Győrből Nyúl és Écs felé pedig majdnem egész nap félóránként – az órák 10. és 40. percében – indulnak a buszok. Csúcsidőben ennél is sűrűbben, 10-20 percenként „veszik célba” a két Győr közeli települést a járatok. Munkanapokon délután Győrből Fenyőfőre is indul közvetlen autóbuszjárat.

Befoltozott „lyuk”

Szintén hiánypótló lesz a munkanapokon Győrből 21:40 órakor Veszprémvarsányba induló járat. Korábban 20.40 és 22.45 között semmilyen járat nem közlekedett ebbe az irányba.

Így a bő kétórás „lyukat” befoltozzák, igaz, ennek ára van. 22.45-kor mostantól három autóbusz helyett csak kettő indul Győrből a Bakonyaljára, ráadásul a Sikátorba éjszaka hazatérőknek át kell szállniuk. Térképet Győr és a 82-es út menti települések közötti autóbuszvonalakról ide kattintva nézhetnek.

Hosszabb úton a bagolybuszok

2018 decembere óta állandó éjszakai járat indult a kisalföldi megyeszékhelyen hétvégenként és ünnepnapokon. Péntekről szombatra és szombatról vasárnapra virradóan, hétvégenként éjszaka 1 óra 20 perckor indul a járat, a Volánbusz a „bagolybusz” menetrendjét is bővítette. Eddig a győri autóbusz-állomás után Adyváros, Marcalváros, Ménfőcsanak irányába gyűjtötte az utasokat az éjszakai járat, majd Győrújbarát jelentette a végállomást.

Most szombattól a bagolybusz a Széchenyi-egyetemet és a Belvárost is érinti, majd Nyúl-Écs-Pannonhalma-Ravazd-Tarjánpuszta érintésével egészen Győrasszonyfáig közlekedik. Győrasszonyfáról is indul éjszakai busz hétvégenként 0.07 órakor, amely az említett megállóhelyek érintésével, éppen 1 óra alatt ér a győri autóbusz-állomásra.

Bővebb információk

Most hétvégétől más Győr-Moson-Sopron megyei vonalak menetrendje is változik. Ezekről részletes információkat ide kattintva olvashatnak honlapunkon.