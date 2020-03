Nagy István fegyelmezettségre intett a koronavírussal szemben

Ma a legbiztonságosabb az agrár- és élelmiszeriparba beruházni – hangsúlyozta Nagy István agrárminiszter Darnózselin, a gazdafórumon, ahová évről évre visszatér, hogy beszámoljon az aktuális kérdésekről. A megjelentek közül többen érdeklődtek az erdőtelepítésekről, öntözésről, s a tárcavezető bevezetőjében a koronavírus elleni védekezésre is kitért.

A darnózseli önkormányzat minden évben szervez gazdafórumot, melyre meghívják a térség országgyűlési képviselőjét, Nagy István agrárminisztert. Ezúttal múlt pénteken a tűzoltószertár nagytermébe várták az érdeklődőket, akik szép számban jelentek meg. Az agrártárca vezetője elmondta, hogy számára is fontosak a visszajelzések, ezért is jók a hasonló találkozók. A koronavíruson kívül a madárinfluenzáról és a sertéspestisről is beszélt.

Nagy István agrárminiszter egy mindenkit érintő és foglalkoztató témakörről is beszélt.

– A koronavírustól félnünk kell, de pánikra nincsen ok. Ha a szabályokat betartjuk, kivédhető – emelte ki, óvatosságra és fegyelmezettségre intve. Az agrártárca vezetőjeként olyan fontos kérdésről is beszélt, hogy van-e megfelelő élelmiszer-tartaléka az országnak a vírus elterjedése esetén. Megerősítette, hogy az ellátási biztonság biztosított. Ezért is indokolatlan a napokban több helyen tapasztalható felvásárlási láz több termékből.

A koronavírus mellett az emberre közvetlenül nem veszélyes, viszont nagy károkat okozó madárinfluenzáról és az afrikai sertispestisről, a megoldási lehetőségekről is beszámolt. Az állategészségügyi kérdéseket is komolyan kell venni, erre vidékfejlesztési forrásokból csoportosítottak át. Pályázati pénzek segítik a gazdálkodókat, hogy minél gyorsabban tudjanak beruházni a megfelelő védekezésért: kerítések, fertőtlenítőkapuk, beengedő-rendszer, mobil vágóhíd mellett alomsterilizálásra. Elrendelték a vadásztársaságok részére a vaddisznóállomány gyérítését, s vadkerítéseket állíthatnak fel a fertőzésveszély megakadályozására.

– Az egészségügyi szabályok betartása mindannyiunk közös érdeke. A legkisebbnek és a legnagyobb állattartó gazdának is egyetemleges felelőssége van ebben a kérdésben. Az Agrárminisztérium rendelete szerint csak zártan lehet tartani az állatokat – szögezte le a tárcavezető.

A találkozó következő fontos része a gazdatársadalmat érintő támogatások kérdése: azaz hogyan tovább 2027-ig. Ugyanis új európai ciklus indul, amely új támogatások, pályázatok lehetőségét rejti. Ám a jelenlegi egyeztetések még ott tartanak, hogy meg tudjuk-e őrizni azt a forrást, ami eddig volt? – fogalmazott Nagy István, aki arról is beszélt, hogy mostanra olyan társadalmi igény fogalmazódott, mely a környezetvédelmen keresztül az éghajlatváltozás, a klímaváltozás okozta problémakörökre irányítja a figyelmet. Európában megszületett Zöld megállapodás, a Green Deal, melynek keretein belül megvalósíthatóak a környezettudatos programok, elképzelések. Így óriási lehetőség van a fásításban és erdősítésben.

– Erkölcsi lehetőségünk és jogunk a vízzel gazdálkodni – tért át a vízgazdálkodás és öntözés témájára. Nagy István hangsúlyozta, hogy minden ágazattal egyeztetnek az elérendő célokról, ugyanis azt szeretnék elérni, hogy arra lehessen pályázni, amire részükről igény van.

– A generációváltás a mai magyar gazdaságot egyik legjobban feszítő téma. A modern társadalom elvárásaihoz igazodó gazdaságátadáshoz jelenleg 17 törvény módosítására van szükség. Az osztatlan közös földtulajdon felszámolását szintén elindítottuk – emelte ki a tárcavezető.

Nagy István a térségünkben elindult óriásberuházásra is külön felhívta a gazdák figyelmét, mint hatalmas lehetőségre. Mint mondta, a Fakt Ag Hegyeshalom és Bezenye határában Magyarország második legnagyobb fejlesztését tervezi, mely korszerűségben világelső lesz. A tervezési folyamat zajlik, az építkezés jövőre indulhat és 2024-re épülne meg. A magyaróvári egyetemi karnak is fontos szerep jut a képzésben.

– Az egész térség újraterveződik, a fiataloknak lesz esélye, jövőképe – vélekedett továbbá a miniszter, akinek a továbbiakban a gazdák öntözéssel, fásítással kapcsolatos kérdéseket tettek fel.