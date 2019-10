Nagy István: „Az külön öröm számomra, hogy alig van munkanélküliség”

A választások előtt értékelésre kértük Nagy István agrárminisztert. Mosonmagyaróvár és térsége országgyűlési képviselője szerint a dinamikus fejlődés éveit hagyjuk magunk mögött, de még „útközben vagyunk”. A térség polgármesterei szépen éltek a pályázati lehetőségekkel: „Nem látok olyan települést, ahol ne pezsgő élet folyna. Persze van még tennivalónk, utakat kell felújítani, javítani kell a közlekedésen.”

– A Foglalkoztatási együttműködések Mosonmagyaróvár térségében című program sajtótájékoztatója idején beszélgetünk. Miként értékeli ennek az eredményét?

– A projekt keretében 2017-ben megkezdett munkának a legnagyobb kihívása, hogy a benne dolgozók elérjék a munkáltatókat és a munkakeresőket, majd az igényekhez igazodva összehozzák őket. A program december 31-ig tart, de nyugodtan elmondhatjuk néhány hónappal a vége előtt, hogy sikeres éveket zárunk. A számok nyelve is sikert jelez, az előírt 252 személy bevonását már az idén félévkor meghaladták, s jelenleg 319-nél járnak.

– Közben ötezer munkahely születhet Bezenye és Hegyeshalom határában, ahol egy kertészeti vállalkozás egymilliárdos fejlesztést ígér…

– A FAKT AG újítóként lépett a magyar piacra, hogy Hegyeshalom–Bezenyén egy közel egymilliárd eurós befektetést valósítson meg. A mostani fejlesztés pedig egy jelentős mérföldkő ezen az úton és nagyszerű érzés, hogy Mosonmagyaróvár környéke adhat teret hozzá. A beruházás központi eleme egész Közép-Európában egyedülálló. Közel 330 hektár területen hozzák létre azt a kertészeti termelési, feldolgozási és logisztikai központot, amely lehetővé teszi a legmagasabb szintű kereskedelmi igények kiszolgálását is. Ez nemcsak a térség, hanem az egész régió számára új lehetőségeket jelent a zöldség-gyümölcs termelésben.

A FAKT AG beruházásán belül kiemelt jelentőségű számunkra az üvegházfejlesztési projekt. Ez a fejlesztés segít abban, hogy nagy mennyiségű és azonos, magas minőségű exportárualapot hoz létre magyar munkaerővel, magyar hozzáadott értékkel, a legmodernebb üvegházakkal, alkalmazott technológiákkal és eljárásokkal.

– Egy hét múlva az urnák elé járulhatunk, és véleményt mondunk az elmúlt ciklusról. Választópolgárként, egykori mosonmagyaróvári polgármesterként, országgyűlési képviselőként és agrárminiszterként hogyan értékelné az elmúlt öt évet. Mit tettek le az „asztalra” a térség önkormányzatai?

– A dinamikus fejlődés évei voltak ezek, de azt is mondhatnám, hogy útközben vagyunk. Felsorolni sem lehet azt a számtalan beruházást, ami a térségben megvalósult. Legyen az akár bölcsőde, közösségi tér, gazdasági fejlesztés. Mosonmagyaróvár, a körzet központja is részese a sikernek, ipari park­­ja gyakorlatilag megtelt, látványos szakaszához ért a vár felújítása, a szociális ágazat felújításait is említhetném. Az külön öröm számomra, hogy alig van munkanélküliség, aki e térségben dolgozni akar, az talál munkát. Polgármestereink szépen éltek a pályázati lehetőségekkel, s a jövőben is erre számítok, hiszen ahol megfordulok, sorolják terveiket.

– Lát hiányosságokat, amiket az új vezetőknek a lehető leggyorsabban orvosolniuk kell?

– Nincs olyan település, ahol ne pezsgő élet folyna. Persze van még tennivalónk, utakat kell felújítani, javítani kell a közlekedésen. Az alkalmas vezetők helyben látják a gondokat, ezeket továbbítják is, nekünk pedig az a dolgunk, hogy a saját eszközeinkkel segítsünk ezek megoldásában.