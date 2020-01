Nagy István agrárminiszter – Sikeres év van mögöttünk

A közlekedésszervezés és az utak állapota prioritás, hiszen megnőtt a térség mobilitása – hangsúlyozta a Kisalföldnek Nagy István agrárminiszter, Mosonmagyaróvár és környéke országgyűlési képviselője, akivel áttekintettük a 2019-es esztendő legfőbb fejlesztéseit, változásait, de a közeljövő irányvonalairól is érdeklődtünk.

– Mögöttünk a 2019-es év. Ön miként látja ennek az esztendőnek az eredményeit miniszterként?

– Az építkezés éve volt az agráriumban 2019. Nagyon sok küzdelmet kellett folytatni, hogy a mezőgazdaság versenyképességéért szükséges változásokat meg tudjuk tenni. Sikeres esztendőn vagyunk túl, hiszen módosítottuk a 25 évvel ezelőtt született állategészségügyi törvényt és újat alkottunk helyette. Ez egy modern, európai, a tenyésztést előtérbe helyező, a genetikai örökségünket megőrző törvény lett. A másik ilyen kiemelkedő törvényalkotási munkánk, mely hosszú egyeztetést igényelt, az öntözéses gazdálkodásról szóló törvényjavaslat, ezt széles konszenzussal fogadta el az Országgyűlés. A gazdák termelésének biztonságosabbá tételéhez, az éghajlatváltozás negatív hatásainak kiküszöböléséhez és az eredményes gazdálkodáshoz fontos az öntözés. Az öntözés közérdek, mostantól egyszerűbben, gyorsabban lehet a gazdáknak öntözéses lehetőséghez jutni. A kormány megteremtette az ehhez szükséges infrastruktúra kiépítésének hátterét, hiszen évente 17 milliárd forintos támogatást ad a beruházásokra.

– A megyében elsőként ültettek fákat az Országfásítási Program keretében.

– Ez a kormány egyik válasza a fenntarthatóságért vívott küzdelmünkben. Ezért 550 hektárnyi erdőt telepítünk az állami erdőgazdaságoknál és segítjük a magánszektor faültetését. Módosítottuk a Vidékfejlesztési Programot, amely azt jelenti, hogy mintegy 80 és 130 százaléknyi támogatással többet tudunk adni a gazdáknak az erdőtelepítésért. Ez gyakorlatban úgy néz ki, hogy tölgy-, bükkerdő-telepítés esetén 3 millió helyett 5 millió forint támogatást, akác- és nyártelepítésekhez pedig 1,2 millió forint helyett 3 millió forintot adunk hektáronként. Emellett területalapon kiegészítő támogatást fizetünk 12 éven keresztül a gazdák számára azért, hogy megérje erdőt telepíteni. Csak az 550 hektár erdő telepítésével 8000 tonna szén-dioxidot tudunk megkötni a következő években. Továbbá pályázatot hirdetünk egy mintegy 500 millió forintos alapra. A tárca egyik kiemelkedő törekvése, hogy magánszemélyek, civil szervezetek, önkormányzatok pályázzanak parkok, ligetek, fasorok ültetésére. Fontos kormányzati program az országfásításon belül, hogy a barnamezős, elhagyott iparterületekre, kármentesítésre szoruló területekre is ültessünk fát. Kultúrtörténeti jelentősége van a településeket összekötő utak menti fásításnak. Kezdeményeztük az Európai Unió-nál, hogy ne csak a lágy szárú növényeket vegyék figyelembe, hanem a fásszárúakat is. Így erdősávokat is lehet ültetni, amelyek az apróvadaknak, madaraknak, a beporzóknak is jó és az időjárás viszonytagságai ellen is védenek.

– Miként értékelné a mögöttünk hagyott évet a térség országgyűlési képviselőjeként?

– Rendkívül dolgos esztendő volt 2019. A miniszteri munkám mellett természetesen az országgyűlési feladataimról sem feledkezhettem meg. A Területi Operatív Program pályázati meghirdetései, tájékoztatói a polgármesterek felé mindig nagyon komoly szervezési és egyeztetési feladatokat igényelnek. Híve vagyok annak, hogy ne csak Mosonmagyaróvár fejlődjön, hanem az egész térségben fontos egyensúlyt tartani. Mert ez vezet arra az útra, amely valóban élhető környezetet tud teremteni. Ez az az esztendő, amikor bejelentettük, hogy Hegyeshalom és Rajka térségébe érkezik Magyarország második legnagyobb beruházása. Annak a szervezése, lebonyolítása és további menedzselése is feladatokat ró ránk. Közben előre is kell gondolkodnunk, milyen fejlesztések, beruházások szükségesek még, hogy úgy érezzék az emberek: a legjobb helyen élnek itt, a Szigetközben és a Mosoni-síkon.

– Melyek azok a beruházások, amelyek prioritást élveznek a közeljövőben?

– A közlekedésszervezés és az utak állapota mindenképpen prioritás, hiszen megnőtt a térség mobilitása. A napokban adtuk át az M15-ös autópálya bővítését, a rajkai szakasza elkészült. Országhatáron átível, ez egy nagyon fontos közlekedési csomópont. Ehhez csatlakozik a kelet–nyugat legfontosabb folyosója, az M1-es, és az észak–déli összekötés is megtörténik, ezért is nagyon vonzó gazdaságilag a mi térségünk. Ugyanakkor az utak állapota – mivel a térség kiváló logisztikai lehetőségekkel bír – sokkal túlterheltebb. Az emberek érzékenyebbek is az utak minőségére. Mindenki szeretne biztonságos, minőségi ellátást kapni, ezért a településeken sorban újítjuk vagy építjük fel az orvosi, fogorvosi rendelőket, ez fontos változást idéz elő. Számos óvoda, bölcsőde épült és vannak még épülőben. Szépen alakulnak ezek a beruházások, hogy a térség gazdasági eredményei minőségi élettel tudjanak párosulni, a szülők dolgozni tudjanak, a gyerekeik biztonságban legyenek, az idős emberek szociális és egészségügyi ellátása pedig biztosított legyen. Ezek egyensúlyára mind oda kell figyelni. Az otthon érzéséhez a kultúra is hozzátartozik, ezért a kiterjedt kulturális és civil élet támogatása és szervezése szintén kiemelt feladat.

– Mit kíván 2020-ra?

– A vágyam: szeretnék egészségesen, eredményesen dolgozni a következő esztendőben. Nagyon sok olyan tervem van, amit szeretnék megvalósítani. Miniszterként végtelenül fontos számomra a közös osztatlan tulajdon felszámolása, az integrációs törvény és a gazdaöröklés törvénye. Ez a három nagy jogszabálycsomag meghatározza a következő időszakban a miniszteri munkámat. A választókörzetemben pedig fontosnak tartom a fejlődés biztosítását, hogy úgy érezzék a helyiek, jó itt élni.