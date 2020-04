A technológia diktálja a hétköznapok trendjeit is a 2020-as években

Szakemberek jósolták meg, hogy korunk találmányai az 2020-as években leginkább milyen módon befolyásolhatják hétköznapjainkat. Jelentős technológiai, digitális ugrást jeleztek előre és a változásokat most felgyorsíthatja a koronavírus-járvány miatti elvárás: a közvetlen emberi kapcsolatok csökkentése.

Az informatikával foglalkozó SAP Hungary szakértői tíz pontba szedték a legjelentősebb technológiai változásokat, amelyek az elkövetkező tíz évben várhatóak. Eszerint megsokszorozódhat a számítógépek számítási és adatátviteli kapacitása, így olyan eredmények birtokába kerülhetünk, melyek nélkül eddig csak tapogatóztak a tudósok. A mesterséges intelligencia, az egymással kommunikáló eszközök működése kiteljesedhet. Az adattárolásban és -elemzésben pedig tovább nő a hálózatokon keresztüli, azaz a felhő alapú megoldások szerepe, így jobb lehet az együttműködés cégek, intézmények között is.

A húszas években a technológiai lehetőségek révén még jobban kiismerhető és digitalizálható lehet az ügyfelek egyedi igényeihez, elvárásaihoz igazodó kiszolgálás, termékgyártás. A robotizáció javítja a munka hatékonyságát is, több szabadidőnk lehet, szó lehet a négynapos munkahétről vagy az alapjövedelemről. Vásárolható termékké válhatnak a közösségi médiafelületeken a lájkok, a kedvező értékelések. Az okostelefon már mára nélkülözhetetlen személyi asszisztenssé vált, de az érintőképernyőt és a mikrofont felválthatja a mozdulatokkal, a mimikával történő vezérlés, a gondolatainkkal való irányítás. A megosztásos modellek forradalma is várható, például nem veszünk, hanem rendszeresen bérlünk majd autót. S az online közösségi terek biztonságossága iránti igény felértékelődhet. Az idősek otthonápolásához több felügyeleti eszköz állhat rendelkezésre.

A szél, a nap, a víz és a geotermia kiaknázása olcsó energiát biztosíthat, de ehhez hatalmas beruházásokat kell eszközölniük az országoknak. S a fenntarthatóság miatt is arra leszünk kényszerítve, hogy előre gondoljunk minden termék újrafelhasználására. Ám, ha megalapozottnak is tűnnek ezek az előrejelzések, a jövőkutatás elemzéseiből sok minden nem vált valóra a korábbiakban – szögezte le meg Bugovics Zoltán, a győri Széchenyi-egyetemen oktató szociológus. Arra viszont ő is felhívta a figyelmet, hogy a jelenlegi helyzet, sokak otthon maradása, a kevesebb utazás felgyorsítja a digitális, az online szolgáltatások térnyerését, a távmunka elterjedését is. Valószínűsíthetően hamar átállunk az e-technikára. A veszélyhelyzetek mindig előre mozdították a fejlődést, de még nem tudjuk, mekkora lesz, meddig tart, lesz-e egyáltalán válság – jegyezte meg. Most még csak jelentős váltásról, változásról beszélhetünk szerinte.