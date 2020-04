Nagy a felelősség A kapuvári szociális központ dolgozóinak vállán

Teljes átszervezésen esett át a Nyitott Kapu-Vár Szociális Központ dolgozóinak munkarendje. A rengeteg feladatról Odoricsné Buthi Krisztina intézményvezetőt kérdeztük.

– A legutóbbi „sima” hétfőn 150 embernek vittünk ebédet, 106 idős embert gondoztunk, ápoltunk az otthonában, 26 idősnek vásároltunk be, váltottunk ki gyógyszert. 46 emberrel volt személyes kapcsolatuk a családsegítőknek. Az 5 pszichiátriai beteg lakásán 3 órát töltöttünk. Több embernek osztottunk élelmiszert és órákat töltöttünk az utcán, hogy figyelmeztessük a csoportosan beszélgető fiatalokat. Iskolásoknak segítettük beállítani a Kréta oldalát, kinyomtattuk a feladataikat” – írta Odorics­­né Buthi Krisztina, a Nyitott Kapu-Vár Térségi Szociális Központ vezetője a közösségi oldalon.

Az intézmény vezetője a járvány miatt megváltozott feladatokról, az átszervezé­­-­sekről beszélt a Kisalföldnek.

– A legnagyobb kihívás a feladatok újragondolása volt két kivétellel. Az egyik az étkeztetés, mivel a legtöbb esetben eddig is házhoz szállítottuk az ebédet, csak aki eddig az intézményben vette át, most annak is kivisszük. A házi gondozást végzők továbbra is kijárnak az idősekhez, ellátják a gondozásukat, bevásárolnak nekik. Az idősek nappali ellátása szünetel az intézményben. Az otthonukban kapják meg a szükséges ellátást az idősek, ami szintén a bevásárlásra, gyógyszerkiváltásra, mentális gondozásra terjed ki. Csereéthordós rendszerben nekik is házhoz visszük az ebédet. A fogyatékosok napközbeni ellátása jelenleg szünetel. Az érintett családokkal telefonon tartjuk a kapcsolatot. Kis létszámban egy-egy napra behozzuk az ellátottakat, addig is intézhetik a családtagok a napi teendőiket. A fejlesztő foglalkoztatást is kis létszámban folytatjuk. Egyrészt ez a kis keresetkiegészítés nagy segítséget jelent az egyébként rokkantjáradékban részesülőknek, másrészt, mivel főként pszichiátriai betegséggel küzdőket foglalkoztatunk, számukra a napi állandóság és a kiszámíthatóság különösen fontos.

A családsegítő munkát teljesen átalakítottuk. Csökkentettük az ügyfélforgalmat. Telefonon nyújtunk segítséget, és csak akkor megyünk ki személyesen, ha feltétlenül szükséges. Napi szinten 40 ellátottal beszélünk, de számos esetben így is sor kerül személyes megkeresésre. A felajánlóktól kapott péksüteményeket helybe visszük a rászoruló családoknak. Elkezdtünk maszkokat varrni. Mindehhez hozzájön a bevásárlás, a gyógyszerkiváltás a 65 év felettieknek – sorolta Odoricsné Buthi Krisztina, aki kiemelte, hogy Kapuváron kívül 19 település tartozik az intézményhez, s ezek mindegyikén telefonos kapcsolattartásra álltak át. Az iskolai szociális munka keretében heti két alkalommal Kapuváron, Beleden és Mihályiban egy-egy alkalommal szúrópróbaszerűen „járőröznek” a központ munkatársai, a csellengők kiszűrése és a csoportosulások megszüntetése érdekében.

– Besegítünk a Kréta-rendszer használatának elsajátításában, ez sokaknál gondot okozott. Volt, ahol kinyomtattuk a tananyagot, és házhoz vittük, de ez hosszú távon nem tartható. Számítógépet, laptopot, tabletet szereztünk a nélkülöző családoknak. Nemrég kaptunk egy nagy összegű adományt, amit szintén számítástechnikai eszközök vásárlására fordítunk.

A városban az intézmény tartja kézben a beérkező felajánlásokat és azok szétosztását.

– Hálás vagyok a kollégáimnak, akik teljes létszámban, teljes erőbedobással végzik a feladatukat. Érzik a felelősséget, nagy hangsúly van most a munkánkon – mondta végezetül az intézményvezető.