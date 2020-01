Műsorral, könnyek között búcsúztatták a körzeti háziorvost a bánfalvaiak

Dr. Brezvai Éva háziorvos december 31-én tartotta utolsó rendelését.

– Soha nem hittem volna, hogy amikor nyugdíjba megyek, ekkora szeretettel fogok találkozni. Csak most tudatosul bennem, mi számít igazán a betegeknek – mondta a Kisalföldnek dr. Brezvai Éva háziorvos, aki a nyugdíjkorhatárt jócskán túlhaladva, december 31-én tartotta utolsó rendelését.

Nagy változás történt Sopronbánfalván 2019 végén: dr. Brezvai Éva, aki három és fél évtizedig volt a körzet háziorvosa, leszerelte névtábláját az orvosi rendelő faláról. Miután véget ért utolsó rendelése, befejeződött az ő aktív orvosi pályafutása is, névtábláját pedig emlékül hazavitte.

Csakhogy a búcsú nem múlt el könnyek nélkül.

– Amikor híre ment annak, hogy január elsejével nyugdíjba megyek, a bánfalvi gyógyszerészek jelezték, szeretnének tőlem búcsút venni – fogott történetébe dr. Brezvai Éva. – A patikában kedves szavak és virágcsokor várt, majd kisvártatva azt javasolták, nézzük meg együtt a közeli könyvtár szép kiállítását. Mit sem sejtve léptem be az ajtón, de ami fogadott, azt csak örömkönnyek között lehet elmesélni. Népviseletbe öltözött énekkar, sok-sok mosolygós ember köszöntött, az asztalon pezsgők és virágcsokrok. A Bánfalváért Baráti Kör szervezésében a búcsúztatásomra meghatóan szép műsorral kedveskedtek, majd egyenként is megköszönték a munkámat. Egy nagymama például azzal fordult hozzám, hogy sosem felejti el a figyelmességemet, jóságomat. Azt, hogy mindig megkérdeztem tőle, hogy van az unokája. Ekkor tudatosult bennem, mi számít igazán az embereknek, a betegeknek. Egy-egy jó szó, felebaráti gesztus. Aznap délután könnyek csorogtak mindenki arcán, s voltak, akik a „szó elszáll, az írás megmarad” jegyében, képeslapot vagy levelet adtak át nekem. „Drága Évám! Boldog lehetsz, hogy az Úr olyan életet szánt Neked, hogy másokkal törődhettél. Életed értelme: mások szolgálata. Köszönet és hála! Csodálat.” „Kedves Éva! Nem tudom eléggé megköszönni azt a sok odafigyelést, amelyet apukámra és anyukámra áldoztál, ezzel meghosszabbítottad életüket. Köszönöm, hogy a fiaimra és férjemre, valamint rám is áldoztál idődből. Köszönöm, hogy eddig biztos pont voltál az életünkben! Kívánok Neked jó egészséget, békességet szeretettel” – ilyen és ehhez hasonló sorok gazdagítják dr. Brezvai Éva házi archívumát.

A doktornő akkor vette át a sopronbánfalvi–brennbergbányai praxist, amikor sebész főorvos férjét az Erzsébet-kórház osztályvezető főorvosává nevezték ki. Debrecenből, klinikai környezetből érkeztek három és fél évtizede Sopronba. Azt, hogy a kapott praxis körülményei a kezdetekben csöppet sem voltak ideálisak, dr. Brezvai Éva kihívásnak tekintette. A gyönyörű táj, az itteni emberek kedvessége, jó szándéka feledtette a hiányosságokat. – Visszatekintve az elmúlt évtizedekre, nekem is terápia volt, hogy itt és ilyen aranyos emberek között lehettem – mosolygott a nyugdíjba vonult doktornő, aki megnyugodva vette tudomásul, nem marad üresen praxisa, lesz új háziorvosa a körzetnek.