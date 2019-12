Műselyemgyártól a Mokötig: Egy kötetben a kötöttárugyár története

A Magyaróvári Műselyemgyár, majd az azt követően működött Magyaróvári Kötöttárugyár történetét foglalta kötetbe Ferencz Tibor.

A közelmúltban megjelent kiadvány átöleli a műselyemgyár alapítástól kezdődően a kötöttárugyár bezárásáig tartó több mint hét évtizedet. A könyvlapokon személyes visszaemlékezéseken keresztül elevenítik fel a nagy múltú üzem mindennapjait. Kevés olyan tősgyökeres mosonmagyaróvári család van a városban – illetve a vonzáskörzetében – aminek tagja, barátja, vagy ismerőse nem dolgozott a Magyaróvári Műselyem-, majd a későbbi Kötöttárugyárban.

Ez az üzem a maga idejében a hazai könnyűipar egyik fellegvára volt. 1923 és 1995 között, azaz hetvenkét évig nagyon sok embernek biztosított munkát és megélhetést. A gyárban folyó munka nagyon fárasztó és összpontosítást igénylő volt, ennek ellenére rendkívül összetartó munkahelyi kapcsolatok, barátságok és nem egy esetben házasságok jöttek lére az évtizedek során. A könyv olvasói részletesen megismerhetik egyebek mellett az 1923-ban létrejött Magyaróvári Műselyemgyár Részvénytársaság megalakulását, mint ahogy azt, miként alakították át erre a célra az egykori magyaróvári lőporgyár telepének egy jelentős részét.

Külön fejezet foglalkozik a gyár 1948-as állami tulajdonba vételével, majd az azt követő évtizedekkel is. Így például az is kiderül a könyvből, hogy különös figyelmet fordított a vállalat a sportra és kultúrára, volt külön mintaboltja, kultúrháza, könyvtára. Sőt, még azt is megtudhatjuk, hogy a Magyar Testnevelési Sportbizottság megbízásából a gyárban tervezték és készítették az 1968-as mexikói olimpián résztvevő magyar sportolók melegítőit. „ A könyv olvasása közben sokakban felelevenednek a régi vízitelepen eltöltött összejövetelek, sportnapok, női kézilabda mérkőzések, vagy éppen a kirándulások, brigádtalálkozók emlékei.” – mondja Ferencz Tibor.

A szerzőnek ez már ez már a hetedik helytörténeti kiadványa, amik mindegyike nagy érdeklődésre tartott számot. Az előzőekhez hasonlóan a most megjelent kötet is hiánypótló, hiszen eddig nem jelent meg a gyár teljes történetét összefogó kiadvány. A könyv kiadását egy éves gyűjtő és kutató munka előzte meg. Számos személyes beszélgetés és visszaemlékezés eredményeként született meg a kötet. A szerző köszönetet mond ezért – a támogatók mellett – Leipold István fiának, aki rendelkezésre bocsátotta édesapja kéziratát a gyár történetéről, Haász Árpádnak és feleségének, illetve Buga Zoltánnak személyes visszaemlékezéseikért. A könyv valóban hiánypótló, et bizonyítja az is, hogy a négyszáz példányban megjelent kötet fele az első két hétben elfogyott már.