Munkácsy-kiállítás Mosonmagyaróváron: sokan keresik az Ásító inast

Folyamatosan jönnek a látogatók a decemberben nyílt Munkácsy-kiállításra a Cselley-házba. Látogatásunkkor éppen az Életfa Nagycsaládosok Egyesületének tagjai tekinthették meg az évtized tárlatát.

Tavaly decemberben különleges tárlat nyílt a mosonmagyaróvári Cselley-házban. Pákh Imre magyar–amerikai műgyűjtő nem mindennapi Munkácsy-kollekciójának ad otthont az intézmény. Ezúttal a látogatók 57 Munkácsy-képet láthatnak a gyűjteményből, illetve két portrét a festőről, melyet Rippl-Rónai József és Halmai Artúr készített. Megtekinthető többek között az Ásító inas egész alakos változata vagy a Krisztus Pilátus előtt vázlata is. A hatvanadik festmény szintén a festőművész alkotása, ám az a Hansági Múzeum tulajdona, a Gyurkovich-gyűjtemény része. Székely Zoltán múzeumigazgatónál érdeklődtünk a tárlat sikeréről.

– Folyamatosan jönnek a látogatók határon túlról is, Szlovákiából, illetve a szomszédos Győrből is. Családok és fiatal párok is érdeklődnek. Hétvégenként érkeznek a legtöbben. Telt ház főként csoportok esetén alakul ki – tudtuk meg a múzeumigazgatótól.

Látogatásunkkor éppen hatalmas tömeg várakozott, hogy láthassa a mester munkáit. A Hansági Múzeum felajánlására ugyanis az Életfa Nagycsaládosok Egyesülete tagjai ingyenesen csodálhatták meg a műveket, melyeket a tárlatvezetés még közelebb hozott a szemlélőkhöz.

– A nagycsaládosok egyesületével régóta jó az intézményünk kapcsolata. A társadalmi felelősségvállalás jegyében hívtuk meg őket erre a kiállításra, ingyenes tárlatvezetéssel – fűzte hozzá a múzeumigazgató.

– A szervezetünk mintegy hétszáz tagú, gyerekekkel együtt. Nagyon megörültünk ennek a lehetőségnek, amit ezúton is köszönünk – vette át a szót dr. Orbán Józsefné, az Életfa Nagycsaládosok Egyesületének elnöke, megjegyezve, hogy a Munkácsy-kiállításra száztíz tagjuk regisztrált, így az intézmény két napon fogadta a családokat.

– Debrecenben láttam már a Golgotát. Az iskolában tanultam művészettörténetet, Munkácsy művészetéről van kiadványom és érdekelt a kiállítás. Lenyűgöznek az alkotásai és örülök, hogy ide is eljutottak a festményei. Jól kezdődik az év, hogy ilyen élmény részesei lehetünk – fogalmazott az egyesületi elnök.

A jegyárakról és a március 8-ig látható kiállításhoz kapcsolódó programokról a múzeum honlapján (www.hansagimuzeum.hu) és közösségi oldalain lehet tájékozódni.