Mosonszolnok múltját kutatja Gősi Gyula

A Mosonszolnoki Művelődési Ház vezetője, Gősi Gyula régóta foglalkozik a falu történetével, ami mára egyik kedvenc időtöltése lett. Rengeteg dokumentumot és fényképeket kapott a helyiektől, saját kutatómunkáját az intézmény Facebook-oldalán teszi közzé. Vallja: a fiatal generációnak is meg kell ismernie a település történetét.

Úgy, ahogy minden kulturális intézmény, a Mosonszolnoki Művelődési Ház is hirtelen zárt be a koronavírus megjelenését követően. Az intézményt több húsz éve vezeti Gősi Gyula, aki munkája során számos régi dokumentumot, fényképet gyűjtött össze a településről.

Emlékek a község régmúltjából

– Most jött el az ideje, hogy megmutathatom a kutatásaimat. Úgy gondolom, nagyon fontos hogy a fiatalabb generáció is megismerje a falu történetét. Az intézmény Facebook-oldalára kerülnek fel a múltidéző kutatások, a régi fényképek, amelyek az egykori községről mesélnek – kezdte beszélgetésünket Gősi Gyula intézményvezető.

Ő maga is Mosonszolnokon született, így az évek alatt számos kutatással találkozott és a falu lakóitól is több dokumentumok kapott, melyeket aztán rendszerezett. A közzétett posztokban a falubeliek olvashatnak a helyi, régi kastély történetéről is, melyet eredetileg Széll Kálmán akkori miniszterelnök építtetett, aztán később a falu vásárolta meg. Az államosítás után magánkézbe került, majd a község újra felvásárolta az épületet.

Történelme igazi különlegesség a helyiek számára. A kutatásból látszik az is, hogy mindig szorgos, dolgos település volt Mosonszolnok, úgy, ahogy napjainkban is.

Dinamikusan fejlődő település

– A második világháború után szomorú és tragikus események következtek a falu életében: akik németnek vallották magukat, azokat 1946-ban kitelepítették a községből, és mindössze nyolc család maradhatott a településen. A kitelepítés 478 családot érintett. Ennek lesz idén a 75. évfordulója. Ezután kisebb hanyatlás következett be a falu életében, ám az utóbbi 20–25 évben dinamikusan fejlődik a település és a lélekszáma is folyamatosan növekszik – folytatta Gősi Gyula.

Az intézményvezető elmondta azt is, hogy a község szimbolikus épületei, mint például az óvoda, az orvoslak, vagy éppen a helyi templom, ugyanúgy néznek ki, mint régen, csak most már felújított, szép külsejükben találhatók meg a településen. Gősi Gyula a jövőben is szeretné gyűjteni a régi történeteket és fényképeket Mosonszolnokról, ezenkívül egy kiállítást is szervezne a falubelieknek.

Kiállítást szervezne a helyiek segítségével

– Ami 30 éve történt, már az is történelemnek számít. Ezért kérem majd a falubelieket, hogy segítsenek összefoglalni az elmúlt évtizedeket, mert egy kiállítást szeretnék rendezni ezekből az idén hatvanéves művelődési házban – emelte ki az intézményvezető.

Hozzátette: – A történelem mindig érdekelt, és a község történetével is mindig szívesen foglalkoztam. Fontos, hogy a történelmet megismerje a fiatalabb generáció is, hisz ahhoz, hogy jövőt építhessünk, ismernünk és tisztelnünk kell a múltat.