Mosonmagyaróváron is szigorították a kijárási korlátozást

A városban minden játszóteret, közkedvelt találkozóhelyet — közöttük az Itató területét is — lezárták.

„Magyarország Kormánya határozatlan ideig meghosszabbította a kijárási korlátozást. Ennek értelmében az Operatív Törzs által megfogalmazott ajánlások továbbra is életben maradnak. Mosonmagyaróvár város polgármestere, a város jegyzője a rendelkezésükre álló jogosultságok birtokában mindent megtesznek annak érdekében, hogy a város területén a koronavírus-járvány terjedését lassítani tudják.

Most, hogy itt a jó idő, a húsvét, mindenki a szabadba, társaságba vágyik. A szép időjárás és a közelgő ünnep ellenére azonban higgadtan kell gondolkoznunk. Tudjuk, hogy a koronavírus-járvány városunkban is jelen van. Ezért a városban minden játszóteret, közkedvelt találkozóhelyet – közöttük az Itató területét is – lezártunk. Az Önkormányzati Rendészet munkatársai járőröznek, a város köztereit, sárga, piros jelzőszalaggal elkerített játszótereit a mai naptól az eddigieknél gyakrabban ellenőrzik. A kint tartózkodókat a szabályok betartására, egyéni felelősségükre figyelmeztetik és hazaküldik. Most nagy szükség van az önmegtartóztatásra, józan megítélésre és az egymás iránti odafigyelésre is. Bízom az emberek belátásában és abban, hogy ily módon megelőzhetjük a drasztikusabb intézkedések bevezetését.

A mi városunk büszke arra, hogy képes a jóért, közös célok megvalósításáért összefogni. A virágzó közösség minden tagját, aki Mosonmagyaróvárt a sajátjának érzi – a csodakerteket építő kicsiket, a szülőket, a jövőre készülő fiatalokat, az életük javát megélt időseket, a felnőtteket, a civil és sportszervezeteket – most arra kérem, hogy maradjanak otthon, segítsenek és hirdessék ők is: Mi nem adunk teret a járvány terjedésének!

Dr. Árvay István polgármester”