MOL Mester-M Díjat vehetett át Török Loránd pannonhalmi testnevelő tanár – videó

Harminc éve testnevelő tanár és edző a pannonhalmi bencéseknél Török Loránd, aki a napokban megkapta a Mol Mester-M Díjat. Legtehetségesebb tanítványaival a mezei futó vb-re készült, amikor a terveket újraírta a világjárvány.

– Soha nem mertem volna arra gondolni, hogy ez velem is megtörténhet egyszer. Nagyon jó érzés – mondta Török Loránd, a Pannonhalmi Bencés Gimnázium testnevelő tanára és atlétikaedzője. A Mol Mester-M Díjra egy mostani atlétájának az édesapja és a nagyobbik bátyja jelölte. A kuratórium döntése szerint azon tíz tanár és utánpótlásedző közé került, akik megkaphatták a fejenként egymillió forint juttatással járó elismerést.

– Az atlétika az egyetlen sportág az iskolában, ahol mindenkit fogadunk. Minden „pufit” megszólítok. Volt olyan diákom, aki először egy várkört sem tudott lefutni, és szépen felépítve oda jutott, hogy negyedikes korára bekerült a futócsapatba. Fantasztikus dolgok ezek – fogalmazott a testnevelő tanár. Csütörtök kivételével minden hétköznap tart edzést a diákok délutáni kötelező sétaidejében, jelenleg 28 atlétával foglalkozik.

– Már a vívás és a szertorna is erős a gimnáziumban, érezhető ezeknek a szívóereje, de Török Loránd szerint a futás szeretete olyan, mint egy vírus. Akibe bekerül, az nem igazán tud tőle szabadulni. Nagyon készültünk a szlovákiai mezeifutó- világbajnokságra, de elmaradt. November 6–11-re tették át. Tavaly mindhárom csapatom felállhatott a dobogóra, a nagyok pedig bajnokok lettek – büszkélkedett az edző.

A járványhelyzetben is van testnevelésórájuk a hazaküldött pannonhalmi fiúknak. – Ráálltunk arra, hogy meglegyen a heti öt óra. Most a gyerekek akkor sportolnak, amikor idejük van. Három videót készítettek a kollégáim olyan feladatokkal, amiket családostól lehet csinálni, én pedig két A/4-es oldalon leírtam, hogy mit lehetne dolgozni. Az atlétáimnak nem adtam külön edzéstervet, abból élnek, amit eddig is csináltunk. Ez egy fenntartó időszak kell legyen, hogy az immunrendszer harcképes maradjon – magyarázta Török Loránd, hogyan érdemes tekinteni a távoktatás idejére.

Győr-Moson-Sopron megyéből Gyimes Nikolett cselgáncs­edző is a Mol díjazottja, róla pénteki lapszámunk sportrovatában olvashattak.