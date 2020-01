Mivel gyarapodik a régió?

Németh Zoltán, a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés elnöke beszámolt lapunknak arról, hogy az elmúlt időszakban mintegy ezermilliárd forint jutott fejlesztésekre a megyében, ebből településfejlesztésre hatvanmilliárd forint. Elkészült az M15-ös autópálya az M1-es és Rajka között, év végére már Sopronig ér el az M85, jelenleg a Győr és Pápa közötti út építésének előkészítése zajlik. Új határátkelők létesültek és híd épül a Duna felett Dunakiliti és Doborgaz között. Az önkormányzat nemzetközi környezetvédelmi projektben is részt vesz, melynek célja a szemlélet- és tudatformálás.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat munkája talán kevésbé van szem előtt, pedig többek között megyénk főbb fejlesztéseit koordinálja. Szervezőmunkája során magas szinten tart kapcsolatot minisztériumokkal, intézményekkel, hatóságokkal, polgármesterekkel, önkormányzatokkal és külföldi régiókkal. Az önkormányzat komplex szolgáltatást nyújtva érdekérvényesítő szerepet tölt be és közvetít: felméri az igényeket, dönt fejlesztési források odaítéléséről és projektmenedzsment-feladatokat is ellát. Működése tehát fontos és a lakosság számára is érzékelhető haszna van.

Németh Zoltánt, a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés elnökét kérdeztük arról, milyen fejlesztések vannak folyamatban, mi várható idén, mi történik a megyében.

Kétsávos út épül Pápáig

– Az utóbbi időszakban mintegy ezermilliárd forint jutott megvalósult, illetve folyamatban lévő vagy tervezett fejlesztésekre. Ebből településfejlesztésre közvetlenül hatvanmilliárdot fordítottunk. Intézmények újultak meg, csapadékvíz-elvezető rendszerek, kerékpárutak épültek, energetikai korszerűsítések zajlottak, fejlődött a szociális ellátórendszer, a családpolitikai intézkedéseket pedig bölcsődék építésével támogattuk. Létesültek iparterületek a helyi, inkubátorházak a kezdő vállalkozások támogatására – kezdte az összefoglalást az elnök, majd folytatta. – Az elmúlt időszakban szinte mind a 183 településen fejlesztettünk valamit.

– Az úthálózatra még sohasem jutott ennyi pénz, a beruházások összértéke mintegy hatszázmilliárd forint. Elkészült az M15-ös autópálya az M1-es és Rajka között, év végére már Sopronig ér el az M85-ös. A Győr és Pápa közötti útnál az előkészítő munkát már láthatjuk, vannak engedélyek, zajlik a régészeti feltárás, a közbeszerzési eljárás is elindult, a kétszer kétsávos új nyomvonalú út megépítése folyamatban van. A 86-os út mellett a 81-es útról is szeretnék kitiltani a tranzit-teherforgalmat, hogy Pér és Mezőörs is fellélegezhessen.

Újra van élet a Szigetközben

– A vízügyi beruházások az árvízvédelem mellett az ökológiai és a turisztikai célkitűzéseinket is segítik. Újra van víz a Szigetközben, így a térség életre kelt, s a belterületi folyószakaszok a városlakók kedvenc pihenőhelyei lettek, a nagy műtárgyak Dunakilitinél és Gönyűnél vízkormányzás mellett a gazdaságra is hatással vannak.

A megye elnöke szívügyének tekinti a klímaváltozás elleni küzdelmet, mely egyre kiemeltebb téma világszerte. Németh Zoltán elmondta, az önkormányzat az Éghajlatvédelmi Szövetség szakmai irányítása mellett nemzetközi környezetvédelmi projektben is részt vesz, melynek célja a szemlélet- és tudatformálás, környezetünk megóvása érdekében.

– Fontosnak tartom a hitelességet, ezért energiahatékonysági beruházások támogatásával és kerékpárút-építések ösztönzésével is hozzájárulunk megyénkben a CO2-kibocsátás csökkentéséhez és a környezetbarát közlekedéshez – tette hozzá.

Kerékpároshíd lesz Dunakilitinél

Legyőztük a munkanélküliséget, de ahhoz, hogy ez a kedvező állapot megmaradjon, folyamatosan kell dolgoznunk és keresnünk az új lehetőségeket, befektetéseket, hiszen a digitalizáció, a robotipar, a világgazdaságban bekövetkező változások bennünket is érintenek – elemezte a helyzetet Németh Zoltán. – Nagy küzdelem volt ugyan, de személyes sikernek is érzem, hogy az osztrák központi politikával szemben elértük, hogy új határ­átkelőket építsünk, illetve meglévőket korszerűsítsünk. Zsira és Locsmánd között már használhatjuk az új utat, a soproni Piknik-út (Fertőrákos–Sopronpuszta– Szentmargitbánya) elkészült, már csak a hivatalos átadó van hátra, Rajka és Németjárfalu, Várbalog-Albertkázmérpuszta és Féltorony között pedig már zajlik a kivitelezés.

Megyénk Szlovákiával határos részén, Dunakiliti és Doborgaz között pedig új, négy méter széles kerékpároshíd építésére szavaztunk meg pénzt. A nemzetközi viszonylatban is nagy jelentőségű beruházás közbeszerzési eljárása szintén elindult, így több mint hetven év után újabb híd épül a Duna felett, amely a felvidéki magyarsággal is összeköt bennünket.

– Az a tapasztalatom, hogy a lakosság, a polgármesterek, a képviselő-testület, az országgyűlési képviselők, a megye összefogására, együtt gondolkodására van szükség ahhoz, hogy egy békés, biztonságos, gyarapodó ország legsikeresebb megyéje legyünk – összegezte Németh Zoltán.