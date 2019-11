Mivel érhet véget a darnózseli ügy?

Kérdés, hogy a Kúriának most milyen lehetőségei vannak a darnózseli ügyben, miután a védelem felmentésért vagy hatályon kívül helyezésért, a fellebbviteli főügyészség pedig súlyosításért fellebbezett. A tévében interjút adott a vádlott, és szavai felkavarták az elhunyt családját.

N. János kijelentései ellentmondanak a megállapított tényállásnak, az RTL Klubnak adott exkluzív interjú egyik ilyen állítása a füstölőre vonatkozik. A füstölőhöz a tanúvallomás szerint a kocsi csomagtartójából húzott valamit – a bíróság pedig megállapította, hogy ez a holttest volt. Azt állítja, ez csak „hideg füstölésre” alkalmas, égetésre nem.

Judit korábbi bántalmazásáról – amiért akkor próbára bocsátották – azt állította: csak megrázta vállánál fogva a feleségét. Vallott arról is, hogy már sofőrként dolgozik, mert senki nem venne húst tőle, őt lejáratták és „Hannibal Lectert” csináltak belőle. A Kisalföldnek egyszer sem nyilatkozott, így reagált azonban az elhunyt bátyja: „A regénybeli Hannibal professzor kikérhetné magának az összehasonlítást, mert ő a tetteiért vállalta a felelősséget.”

– A húgom fejéről – látlelet is tanúsítja – egy ötvenforintosnyi felületen teljesen hiányzott a haj, tehát nem pár szál kirántásáról volt szó, hanem egy egész hajcsomóról. Ehhez egy borzasztó agresszív, nagyon nagy erejű és szörnyű fájdalmas tépésre volt szükség. A bíróság nem véletlenül ítélte el jogerősen, s az édesapámat azért hallgatták meg tanúként, mert a vádlott másnap felhívta, és bevallotta neki, hogy „megtépte a lányát” – mondta Kovács Szilárd.

A füstölővel kapcsolatban a báty leszögezte: a környéken lakók két napig érezték az égett műanyag szagát, onnan származott, s „hideg füsttel” égetni nem lehet. Azt is említette N. János, hogy csak húst készített, de kiderült, hogy nem vásárolt ekkor nagyobb mennyiségű húst, ráadásul annak a füstölését felesleges lett volna titkolni saját fia előtt, hiszen előbb még lefürdött, s a gyermekkel együtt lefeküdt „aludni”.

Kétszer felmentették, de az új eljárásban a Győri Ítélőtábla bűnösnek találta. A fellebbviteli főügyészség indítványával egybecsengően nem emberölésért, hanem testi sértésért ítélték el, s nem jogerősen 7 év börtönt kapott. A védelem felmentést vagy hatályon kívül helyezést, az ügyész súlyosítást kért az így rendelkezésre álló 10 éves kereten belül. Kérdés, hogy a Kúriát köti-e ez a keret, vagy mondhatja azt is, hogy emberölés történt.

Dr. Gál András sértetti képviselő – aki a lúgos orvos sértettjét is képviseli – úgy látja: igen, változhat a minősítés is harmadfokon. A Kúria teljes felülvizsgálatot tart, és bármit tehet: helybenhagyhatja, hatályon kívül helyezheti, enyhítheti, súlyosíthatja az ítéletet – elméletben. Ám a gyakorlatban szerinte az enyhítésnek nulla az esélye ilyen súlyú cselekménynél, s úgy véli: a felmentés is kizárt.

– Ezért a bűncselekményért 15 évnél nem adnak kevesebbet, ha helyes a minősítés, és az összes bíróság közül a Kúrián van a legnagyobb esély arra, hogy helyesen minősítsék a cselekményt. Biztos vagyok abban, hogy súlyosabb lesz a jogerős büntetés.