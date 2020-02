Miskolci első, győri negyedik hely a pénzügyi versenyen

A Miskolci Egyetem csapatának sikerével zárult a győri Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégium által 18. alkalommal megrendezett Országos Pénzügyi Esettanulmányi Verseny a hétvégén. A Széchenyi István Egyetem hallgatói a negyedik helyet szerezték meg a döntőben.

Nyolc magyarországi és egy határainkon túli egyetem, főiskola csapata vett részt a győri Széchenyi István Egyetemen február 7. és 9. között megrendezett Országos Pénzügyi Esettanulmányi Versenyen. A pénteki megnyitón dr. Reisinger Adrienn, a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar tudományos dékánhelyettese úgy vélte, a megmérettetés jó fokmérője annak, hogy a hallgatók mennyire tudnak csapatban dolgozni, és miként tudják használni az általuk az elmúlt években elsajátított tudást.

Az ünnepélyes eseményen a diákok leginkább két dolog miatt izgulhattak: sorsolással dőlt el, hogy melyik csapat hányadikként adhatja elő prezentációját a vasárnapi döntőben, illetve kiderült az is, hogy mi az esettanulmány. Az utóbbi ezúttal Győr egyik nagymúltú gépjármű-kereskedéséhez, az Autófórum Riegler Kft.-hez kapcsolódott. A három győri és egy tatabányai telephellyel rendelkező cég ügyvezetője, Fábián Péter a feladatot vázolva elmondta: 2018–2019-ben jelentősen bővítették raktár-, szerviz- és műszaki területüket, a jövőt azonban nehéz kiszámítani. Az autópiaci kilátások bizonytalanságát jelentősen növeli az önvezető, az elektromos és hibrid hajtású járművek, valamint a különféle mobilitásszolgáltatások és -megoldások előretörése. A megbízható prognózisok készítését nehezítik a szigorodó környezetvédelmi előírások is. A hallgatóknak többek között a beruházással kapcsolatban a vállalkozásnál korábban készített számításokat és az alkalmazott pénzügyi modellt kellett felülvizsgálniuk, újragondolniuk. Emellett feladatuk volt két stratégiai irány megfogalmazása is.

Szombat estére eldőlt, hogy melyik az a hat csapat, amelyik bejutott a másnap délelőtti döntőbe. A Szegedi Tudományegyetem, a Kaposvári Egyetem és a békéscsabai Gál Ferenc Főiskola végzett a 7–9. helyen, a többiek pedig előadhatták prezentációjukat és válaszolhattak a szakértő zsűri esetenként fogós kérdéseire a fináléban. Az eredményhirdetésen dr. Papp Ilona, a Széchenyi-egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karának dékánja kiemelte: több titka van annak, hogy a versenyt miért tudja 2003 óta folyamatosan megrendezni a Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégium. Ezek sorában a stábot, a zsűrit, az eredeti ötletet és a tisztaságot említette. Külön köszönetet mondott munkájáért dr. Szigeti Cecíliának, a szakkollégium programigazgatójának, valamint dr. Koppány Krisztiánnak, aki az esettanulmányt írta. Dr. Farkas Péter, a zsűri társelnöke azt hangsúlyozta, hogy különböző megközelítéseket, más és más típusú előadókat láttak, és sikerült konszenzusos eredményt hozniuk. Dr. Szigeti Cecília úgy fogalmazott: a világban egyre nagyobb a hangos középszerűség, itt pedig látszik a csendes kiválóság. „Ha ezért tudunk tenni, akkor van értelme” – jegyezte meg.

A döntő végeredménye: 1. Miskolci Egyetem, 2. Babes-Bolyai Tudományegyetem (Kolozsvár), 3. Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Kar, 4. Széchenyi István Egyetem, 5. Eszterházy Károly Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert Campus, 6. Budapesti Gazdasági Egyetem Gazdálkodási Kar (Zalaegerszeg). A Széchenyi-egyetem csapatát Horváth Gábor, Gönczy Balázs, Sólyom Kármen és Csidei Márk alkotta.