Mintegy 650 millióból fejlesztik a kerékpáros turizmust a Sopron-Fertő térségben

Átfogó fejlesztési csomag valósul meg a Sopron-Fertő kiemelt turisztikai térség területén a kerékpáros turizmus erősítésére.

– A munkálatok célja a térség turisztikai élménykínálatának bővítése és ezáltal a turizmus élénkítése. A fejlesztés Sopron, Fertőboz, Hidegség, Fertőhomok, Hegykő, Fertőd, Sarród, Sopronhorpács, Zsira, Röjtökmuzsaj és Bük településeket érinti. A projekt fontos része a kerékpárutak fejlesztése. A beruházás részeként megállópontokat alakítanak ki, tizenöt helyszínen kerékpáros pihenőhelyeket létesítenek, ahol padokkal, asztalokkal, térképes információs táblákkal, illetve helyenként ivókutakkal találkozhatnak majd a kerékpározók – ismertette a projektet Barcza Attila, Sopron és térsége országgyűlési képviselője, aki a sarródi és fertőújlaki helyszíneken folyó munkálatokat tekintette meg Papp Gyula polgármesterrel közösen.

– A kivitelezés elkezdődött, Fertőújlakon hatmillió forintból kerékpáros pihenőhely épül, több mint 51 millió forintból pedig a település fő utcája újul meg, mely a kerékpárút funkciót is betölti majd. Ez a szakasz a Fertő-tó körüli kerékpárút része, évtizedek óta várt fejlesztés a település számára – tette hozzá a képviselő.

A projekt részeként Sarródon egy kerékpáros pihenőhely újul meg annak a kápolnának a parkjában, amelyet tizenegy évvel ezelőtt helyi fiatalok építettek. Családi játszó- és szabadidő park is épül több mint húszmillió forintból, ennek kivitelezése is zajlik. – Köszönet Magyarország Kormányának a támogatásért, ez mindannyiunk közös sikere, az itt élő emberekkel elért közös eredmény – mondta Barcza Attila, majd hozzátette, a turizmus fejlesztésére sosem volt még olyan nagy szükség, mint most. Amellett, hogy a beruházás munkát ad sokaknak, a világjárvány után, ha a turizmus újjáéled, a térség idegenforgalmi szereplői a korszerű kerékpárút hálózatnak köszönhetően jobb pozícióban lesznek.