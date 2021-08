Mintegy 250 millió forintból épül új bölcsőde, huszonnégy férőhellyel Hegyeshalomban

A bölcsőde alapkövét múlt szombaton Nagy István agrárminiszter, a térség országgyűlési képviselője jelenlétében rakták le.

Július 28-án adta át a hegyeshalmi önkormányzat a munkaterületet a kivitelezőnek: a helyi óvoda mellett egy kétcsoportos bölcsőde épül pályázati támogatással, melyhez a nagyközség is jelentős önrészt tesz hozzá. Már kirajzolódik a helye, ahol a tervek szerint jövő szeptemberben gyermekzsivaj tölti meg a teret. Az új intézmény alapkövét múlt szombaton Nagy István agrárminiszter, a térség országgyűlési képviselője és Pető Péter, a megyei közgyűlés alelnöke jelenlétében rakták le.

Befektetés a jövőbe

– Megható élmény, amikor egy politikus bármilyen létesítmény kezdőpontján jelen van. Meghatározó, mert minden olyan településen, amely a gyerekek számára fejleszt infrastruktúrát, ott jövőkép van. A mai napnak így ez a legnagyobb üzenete – hangsúlyozta Nagy István, megjegyezve, hogy nincs olyan település a térségben, ahol csökkenne a lakosság létszáma és mindenütt fejlesztések láthatóak. Mindez olyan térségi erő, amelyet mindenképpen figyelembe kell venni és jó üzenet mindenki számára. A tárcavezető arról is beszélt, hogy a legjobb befektetés a jövőbe a bölcsődék, óvodák, iskolák támogatása.

A most elindított beruházás a jelenben megalapozza Hegyeshalom és a térség jövőjét is – vélekedett Pető Péter.

Csoport helyett

Szőke László polgármester személyes emlékeket is hozott: mint mesélte, édesanyja egykor a helyi bölcsődében dolgozott, de nosztalgiázott az egykori bölcsődei bálokról is. Lánya még járhatott az intézménybe, ám mire fia bölcsődéskorú lett, addigra megszűnt. 2006-os megválasztásakor kereste meg az óvodavezetőt, hogy indítsanak egy bölcsődei csoportot, ami sikerült is egy pályázat jóvoltából, a fiatal anyukák és a hegyeshalmiak megelégedésére.

Az óvodát is kinőtték

– Telt-múlt az idő, és eljutottunk oda, hogy ismét szükség van egy újabb bölcsődei csoportra, s az ovinak is szüksége van az óvodában kialakított bölcsődei csoportszobára. A Pénzügyminisztérium által kiírt bölcsődeépítési pályázaton indultunk, ami 85 százalékos támogatást biztosított, és nyertünk rajta 190 millió forintot. Sajnos az elnyert támogatás óta az építőanyagok jelentősen megdrágultak és a közbeszerzési eljárás lefolytatása után a kivitelezés összköltsége közel 250 millió forintra emelkedett fel – részletezte a faluvezető.

Kiemelte: „Hegyeshalomban az utóbbi öt évben, 2017-ben 45, 2018-ban 43, 2019-ben 38, 2020-ban 41 és idén eddig 16 gyermek született. Az óvoda működési létszámát a 125 főről már húsz százalékkal növeltük, hogy a hegyeshalmi óvodáskorúak elhelyezését biztosítsuk. Ezekből az adatokból látszik, miért is szükséges egy új kétcsoportos bölcsőde megépítése.”

A kivitelezőnek 340 nap alatt kell a munkát elvégeznie, és ha ezt tartani tudják, akár már jövő szeptemberre kinyílhat az új bölcsőde. A két tizenkét csoportos intézményben akár más településről is fogadhatnak apróságokat.