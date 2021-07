Miniszteri látogatás a Fertő parton – videó

„A Fertő part beruházás a gazdaság élénkítését és a közösségi élet újraindítását is szolgálja majd! Szükség van erre a beruházásra, hogy a tó magyar oldalán is lehessen pihenni.” – számolt be közösségi oldalán a Fertő-parton tett látogatásáról Nagy István agrárminiszter.

Ezt ne hagyja ki! Világosan kiderült: a pénzünkre fáj a baloldal foga A nagyszabású beruházás részleteiről Kárpáti Béla, a Sopron–Fertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. vezérigazgatója, Farkas Ciprián soproni polgármester és Kulcsárné Roth Matthaea a Fertő-Hanság Nemzeti Park igazgatója tájékoztatta a napokban a minisztert. A Facebookon közzétett videójában elmondja: „A Modern Városok Program keretében megvalósuló Fertő-parti beruházás hazánk egyik kiemelt jelentőségű vidéki fejlesztése. A munkálatok alapján azt látjuk, hogy a több évtizedes állapotromlás után, végre méltó közösségi, kikapcsolódási teret biztosít majd az idelátogatóknak. Ez a beruházás nem más, mint 30 év lemaradásának pótlása. A Fertő Part beruházás az első perctől kezdve kiemelt jelentőséggel kezeli a természet védelmét és a környezet tiszteletét. Az egykori vízitelep itt a Fertő-Hanság Nemzeti Park területén, a tó egyetlen olyan hazai partszakasza, ahol a hatályos jogszabályoknak megfelelően a turisztikai hasznosítás engedélyezett. A területen a rendszerváltást követően a rendezetlen jogviszonyok miatt -bérleti szerződéseken keresztül- jelentős volt a magán és az osztrák gazdasági érdekeltség. A projekt éppen ezt a visszásságot szünteti meg, közösségi tereket létrehozva. Hiszen amíg az osztrák oldali pihenőhelyek az elmúlt évtizedekben sorra kiépültek, addig idehaza még nem sikerült eddig előrelépni. Most van erre lehetőségünk! A térségnek szüksége van erre a fejlesztésre a gazdaság élénkítése és a közösségi élet újraindítása miatt is! Felmerül tehát a kérdés, hogy az ellenzék és szószólói kinek az érdekeit képviselik, amikor a program leállításán és ellehetetlenítésén dolgoznak? Én annak a pártján vagyok, hogy minél több magyar ember is tudjon pihenni kulturált körülmények között, a Fertő tó magyar szakaszán!” A Fertő part beruházás a gazdaság élénkítését és a közösségi élet újraindítását is szolgálja majd! Szükség van erre a beruhàzásra,hogy a tó magyar oldalán is lehessen pihenni. Posted by István Nagy on Saturday, July 10, 2021