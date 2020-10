Miniszteri elismerést kapott a nagycenki iskola – fotók

A Nagycenki Széchenyi István Általános Iskola elmúlt 25 évben nyújtott kiváló pedagógia szakmai teljesítményét és a település életében betöltött kulturális szerepét ismerte el az Emberi Erőforrások Minisztere. A kitüntetést Hüse Gabriella intézményvezető vette át.

A miniszteri kitüntetést a járványhelyzetre való tekintettel a Soproni Tankerületi Központ épületében adták át, ahol szűk körben köszöntötték az ünnepelteket. A kitüntetést Barcza Attila országgyűlési képviselő nevében Marek János tankerületi igazgató nyújtotta át. Marek János méltatta a fenntartásukban működő nagycenki iskola valamennyi dolgozójának az áldozatos munkáját és felhívta a figyelmet a pedagógusok közösségteremtő tevékenységének a jelentőségére.

Hüse Gabriella intézményvezető bemutatta az iskola értékteremtő munkáját és az iskola szakmai erősségeit. Köszönőbeszédében hangsúlyozta, hogy a diákok és a pedagógusok közös együttműködése a tanulók hosszú távú sikereinek a záloga.

Nagycenken már a középkorban is működött iskola, de a XVII. századból írásos emlék is bizonyítja az intézmény létét. Széchenyi István nevét 1985 óta viseli a ma is ismert köznevelési intézmény. Napjainkban a követelményeknek megfelelő szaktantermekkel és könyvtárral ellátott, központi fűtéses, sportudvarral, tornateremmel és vizes blokkos öltözőkkel rendelkező épületben tanulhatnak a diákok.