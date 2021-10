Mindenszentek és halottak napja – Így közlekednek a vonatok és a buszok Győr-Moson-Sopron megyében

A november 1-jei Mindenszentek ünnepéhez közeledve az átlagos hétvéginél nagyobb forgalom várható, ezért a MÁV és a Volánbusz arra kéri utasait, hogy időben tervezzék meg utazásukat, és indulás előtt tájékozódjanak menetrendváltozásról. Érdemes a menetjegyek megvásárlásáról is időben gondoskodni, biztosítva a helyet az utazásra. A pénztárak előtti sorban állás elkerülése érdekében a menetjegy elővételben, online és mobilon is kényelmesen megváltható. A MÁV-Volán-csoporthoz tartozó közlekedési társaságok a mindenszentek ünnepéhez igazították a járatok közlekedési rendjét.

A MÁV-START vonatai október 31-én vasárnap az ünnepnapi, november elsején a vasárnapi, 2-án már a munkanapi menetrend szerint közlekednek.

Várhatóan sokan kelnek útra vonattal is, ezért érdemes elővételben megváltani a menetjegyeket. Vasúti jegyváltáshoz az utasok 5 százalékos kedvezménnyel használhatják az automatákat, és 10 százalékos kedvezménnyel vehetik igénybe az online jegyvásárlást a megújult Elvirán vagy a MÁV applikációban is. Az önkiszolgáló csatornákon történő jegyvásárlás nem jár személyes érintkezéssel, az ilyen módon történő jegyvásárlással az utasok csökkenthetik a fertőzés kockázatát is. A megújult Elvirán már figyelhető az adott vonat ülőhely-foglaltsága a helyjegy eladások alapján, így az utasok választhatnak elegendő kapacitással közlekedő (InterCity, railjet) vonatokat.

A kiemelt, frekventált vonalakon a csúcsidőszakokban közlekedő InterCity vonatokhoz – a lehetőségekhez képest – több kocsit kapcsolnak a helyjegy-fogyásától függően.

Péntektől hétfőig 1-4 többlet kocsival közlekednek az InterCity vonatok a Budapest–Miskolc–Nyíregyháza–Debrecen–Budapest útvonalon, a Budapest–Debrecen–Nyíregyháza, a Budapest–Szolnok–Békéscsaba, a Budapest–Pécs vonalon, továbbá a dél-balatoni vonalon a nagykanizsai és keszthelyi, a Budapest–Győr–Sopron, illetve Szombathely közötti IC-k, valamint a Göcsej és Bakony InterCity-k Zalaegerszeg és Szombathely felé. Pécsről a Szombathelyre 14:17-kor induló Pannónia InterRégió vonat két motorvonat-egységgel közlekedik.

November 1-jén a felsoroltakon kívül a Sátoraljaújhelyről Budapestre, a Keleti pályaudvarra 16:04-kor induló Zemplén IC, továbbá a Déli pályaudvarról Tapolcára 9:05-kor és a Tapolcáról a Déli pályaudvarra 15:34-kor induló sebesvonat közlekedik majd több kocsival a szokásosnál.

A gyermekek, családosok, tanulók, diák- és felnőtt csoportok, nyugdíjasok is élhetnek a szokásos kedvezményrendszerrel. A már nem tanuló 26 éven aluliak a 33 százalékos hétvégi kedvezményt október 29-én 10 órától november 1-jén éjfélig vehetik igénybe.

A Volánbusz helyi és helyközi autóbuszainak közlekedési rendje is változik:

október 29., péntek tanítási szünetes munkanap, a hét utolsó munkanapja,

október 30., szombat szabadnap, a nyári időszámítás utolsó napja,

október 31., vasárnap munkaszüneti nap, a téli időszámítás első napja,

november 1., hétfő munkaszüneti nap, a hét első tanítási és munkanapját megelőző nap

november 2., kedd a hét első tanítási és munkanapja

november 3., szerda tanítási nap, munkanapi rend alapján közlekednek a buszok.

Egyes településeken mindenszentek ünnepe és a halottak napi megemlékezés időszakában plusz járatok közlekednek a temetők jobb elérése érdekében.

A Volánbusz is arra kéri utasait, hogy időben tervezzék meg utazásukat, és indulás előtt tájékozódjanak a társaság honlapján: www.menetrendek.hu oldalon, valamint érdemes a menetjegyek megvásárlásáról is időben gondoskodni, biztosítva a helyet az utazásra. A pénztárak előtti sorban állás elkerülése érdekében a menetjegy elővételben, online és mobilon is kényelmesen megváltható.

A MÁV–Volán-csoport összehangolt, egységes működésének köszönhetően egyre több lehetőség áll rendelkezésre a jegyek és bérletek sorban állás nélküli, elektronikus úton történő megváltására. Az autóbuszjegyek és -bérletek továbbra is megvásárolhatók a Volánbusz pénztáraiban, jegykiadó automatáiban, partnereinknél valamint a Közlekedési Mobiljegy alkalmazásban és társalkalmazásaiban, egyes települések helyi díjtermékei pedig a MÁV mobilalkalmazásban és a vasútállomások jegypénztáraiban is elérhetők. A MÁV-START pénztáraiban megválthatók a helyközi övezetes autóbuszbérletek, valamint a helyközi övezetes jegyek is 120 kilométerig, országszerte közel 300 helyszínen. Az állami tulajdonú közlekedési társaságok folyamatosan dolgoznak további értékesítési csatornák bevonásán.