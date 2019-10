Mindenszentek 2019 – Így lesznek nyitva a temetők, így járnak a temetői buszok – hasznos információk Győrtől Sopronig

Mindenszentek és Halottak napja közeledtével sokan keresik fel ezekben a napokban a sírkerteket, hogy virágot, koszorút vigyenek, mécsest gyújtsanak és emlékezzenek szeretteikre. Hasznos információkkal segítünk.

Győr

A győri köztemetők november 5-ig egységesen 7 és 20 óra között látogathatóak. A sírkertek téli nyitva tartása november 6-én lép majd életbe.A Szabadi úti köztemető bejáratán és a Nádorvárosi köztemető mindkét kapuján 7 és 11 óra között hajthatnak be autóval az arra jogosultak.

A temetői autóforgalom csökkentése, valamint a nehezen mozgó látogatók helyváltoztatásának megkönnyítése érdekében térítésmentesen igénybe vehető, csendesen működő és környezetbarát elektromos kisbusz közlekedik október 31-én, november 1-jén, november 2-án és november 3-án 9 és 16 óra között a Nádorvárosi köztemetőben. A járatok a régi ravatalozó elől indulnak, a felszállás pontos helyét Győr-Szol zászló jelzi. A kocsi folyamatosan, körjárat szerűen közlekedik a temetőn belüli főbb utakon, a rászorulók az igényeik szerint szállhatnak arra fel és le.

További segítség a sírkertekbe kilátogatóknak, hogy minden győri köztemetőben november 1-jén 10 és 16:20 óra között gondnoki szolgálat működik, ennek köszönhetően távolról érkezők számára a sírhelyekkel kapcsolatos ügyintézés lehetősége biztosított lesz.

A régi bejárat melletti autószalon parkolójából a Szauter úttal párhuzamos részt vehetik igénybe az autósok november 1-jén és november 2-án.

A kegyeleti megemlékezést megelőzően a Győr-Szol Zrt. nagy figyelmet fordít a győri köztemetők takarítására. Naponta több mint hatvan munkás végzi a falevél gereblyézését. Az összegyűjtött avart elszállítják. A szilárd burkolatú utakat géppel, a kavicsos utakat kézi erővel seprik, tisztítják. Folyamatos a temetőkből a hulladék elszállítása.

A győri köztemetőkben a kegyeleti megemlékezés időszakában várhatóan biztosított lesz a vízvételi lehetőség a kutakból.

A köztemetőknél fokozott rendőri jelenlétre lehet számítani. A biztonság miatt fontos, hogy senki se hagyjon a gépkocsiban látható helyen értéket. Hasonlóan a sírokra, vagy a kút mellé se tegyenek még rövid időre sem autó és lakáskulcsot, mobiltelefont és hasonló tárgyakat a temető látogatók.

A Nádorvárosi köztemető régi bejáratánál – körforgalomnál -, a felújított burkolatú piactéren és a Szentlélek téri bejáratnál koszorú és virágárusítás zajlik. A Szabadhegyi köztemetőnél virágbolt üzemel – olvasható a Győr-Szol Zrt. tájékoztatójában.

Temetői járatok Győrben

2019. november 1-jén (pénteken) 37T jelzéssel temetői céljáratok közlekednek a következő időpontokban, a hivatalos menetrendnek megfelelően:

– Marcalváros, Kovács Margit utca megállóhelytől 9:40-től 18:10-ig 30 percenként

– Zechmeister utca, Rába-part megállóhelytől 10:00-tól 18:30-ig 30 percenként.

A megállóhelyeket ide kattintva találja >>

Sopron

A soproni Szent Mihály-temető október 30-ig, szerdáig 7-18 óra között látogatható. Október 31-én, valamint november 1-2-3-án, vagyis csütörtöktől vasárnapig 7 és 20 óra között kereshető fel a sírkert. Gépkocsival 31-én, csütörtökön 8-17 óráig 500 forint térítés ellenében lehet behajtani, a rokkantaknak ingyenesen. Mindenszentek, illetve halottak napján a temetőben tilos autóval közlekedni. A Szent Mihály temető november 4-től 7 és 16 óra között lesz nyitva. Sírköves munkákat október 30-án 15 óráig lehet végezni. A Balfi úti evangélikus temető november 1–2-én, pénteken és szombaton 7–21 óráig, vasárnap 7-20 óráig tart nyitva. Ezt követően 8-16 óráig látogatható a sírkert. A sopronbánfalvi temető ezen héten 8–20 óráig tart nyitva, a hősi temetőrész folyamatosan látogatható.

Temetői buszjáratok Sopronban

2019. november 1-jén (pénteken) menetrend szerint a Szent Mihály temető felé közlekedő 7, 27, 33, valamint a Balfi úti temető felé közlekedő 14-es jelzésű helyi járatok mellett igény szerint mentesítő járatok közlekednek.

Rábaköz

Csornán és Kapuváron a temetők november 1-2-3-án, vagyis csütörtöktől vasárnapig 7 órától 21 óráig tartanak nyitva.

Mosonmagyaróvár

A temetői nyitva tartásokról információk később.

A hosszú hétvégén változik a helyközi és a Volánbusz üzemeltetésében lévő helyi járatok közlekedési rendje. November 1-én, pénteken a munkaszüneti napnak megfelelő menetrend lesz érvényben, míg 2-án, szombaton a szabadnap, 3-án, vasárnap pedig a munkaszüneti nap szerint közlekednek az autóbuszok. Ezeken a napokon az átlagosnál nagyobb utasforgalom várható. A Volánbusz ezen a hétvégén is fokozott figyelemmel kíséri a járatok telítettségét, és mindent megtesz a kényelmes utazás biztosítása érdekében. November 4-én, hétfőn már a munkanapokon megszokott menetrend szerint indulnak a járatok. A hosszú hétvégén érvényes menetrenddel kapcsolatos részletes tájékoztatás ide kattintva érhető el >> Változik a vonatmenetrend is a hosszú hétvége miatt

Csütörtökön a pénteki, november 1-jén a szombati, 2-án az ünnepnapi, 3-án pedig a szokásos vasárnapi menetrend szerint járnak a vonatok – közölte a Mávinform kedden. Részletek ide kattintva >>

A rendőrség felhívása

Az ünnepi időszakra tekintettel az autópályákon, autóutakon, valamint a temetők környékén egyaránt fokozott rendőri jelenlétre számíthatnak a közlekedők, amely elsősorban a közúti forgalom segítésére irányul.

Annak érdekében, hogy az ünnepi időszak balesetmentesen teljen el, az alábbiakra hívják fel a közlekedők figyelmét:

– Akik gépkocsival kelnek útra, már az utazás előtt ellenőrizzék autójuk műszaki állapotát. Kérjük, hogy minden esetben az időjárási, látási és útviszonyoknak megfelelően közlekedjenek, a haladási sebesség megválasztásánál a forgalom jellegét, sűrűségét is vegyék figyelembe.

– Lakott területen kívül és belül egyaránt vigyázzanak az úttest mellett haladó gyalogosokra, valamint fordítsanak fokozott figyelmet a kijelölt gyalogos-átkelőhelyek, buszmegállók környékén figyelmetlenül az úttestre lépőkre. Kérjük a közlekedőket, hogy a hosszú hétvége során legyenek körültekintők, tartsák be a közúti előírásokat, s a lassúbb haladás, valamint forgalmi torlódások esetén se veszítsék el türelmüket, számítsanak a hosszabb utazási időre! A gépjárműforgalom mellett, nagyobb számban és csoportokban is közlekednek a közutakon kerékpárosok és gyalogosok. Kiemelt figyelemmel és kellő oldaltávolságot tartva, ha szükséges, a sebességet csökkentve kerüljük el a közutakon esti szürkületben és az éjszakai órákban közlekedő gyalogosokat, illetve egy nyomon haladó járműveket.

Ügyeljen értékeire is!

Táskáját, csomagját ne hagyja őrizetlenül a sírok között, vagy jól látható helyen a parkolóban hagyott autójában.

Gépkocsija lezárt állapotát ellenőrizze, mielőtt azt magára hagyja, ne csak a megszokott napi rutin szerint a táviránytó gombjával zárja azt le.