Mindenkit lenyűgöztek az ART új autójának tervei

Alapjaiban újratervezett konstrukcióval és minden eddiginél több teszteléssel készül az idei versenyszezonra az Arrabona Racing Team – derült ki a győri Széchenyi-egyetem hallgatói csapatának rendezvényén. Az ART_07 névre keresztelt új autó elődjéhez képest másfél másodpercet gyorsult a szimulált köridők szerint, amely a szűk elit közelébe, azaz a világ legjobb ötven csapata közé repítheti a gárdát a nyár folyamán.

„Szintet léptetek”, „hatalmas ugrás előre”, „ez az első topligás autótok” – nem fukarkodtak a dicsérő jelzőkkel a közönség tagjai az Arrabona Racing Team szokásos éves Design Freeze rendezvényén, a Menedzsment Campus nagytermében. Olyan elismert szakemberek is gratuláltak a csapatnak, mint dr. Hanula Barna, az Audi Hungaria Járműmérnöki Kar dékánja, illetve dr. Feszty Dániel, a Járműfejlesztési Tanszék vezetője, akik mindketten mérföldkőnek nevezték az ART_07-es modellt.

De minek is szól ez az elismerés? Vegyük sorra azokat a komponenseket, amelyek ennyire magával ragadták a megjelenteket!

Kezdjük rögtön a leglátványosabbal, magával a Design Freeze rendezvénnyel. Az ugyanis egyből szemet szúrhatott mindenkinek, hogy milyen színvonalas külsőségek között zajlik az esemény. Minden olyan volt, ahogy a nagykönyvben meg van írva: angol nyelvű prezentáció, élő videós közvetítés, a csapat logóját viselő ajándéktárgyak és bőséges catering, mintha csak egy konferencián lennénk. Professzionális hatást keltett, és az is volt.

„Tudatosan fektettünk ennyi energiát ebbe a rendezvénybe, szerettük volna, ha ezen a téren is felzárkózunk a top színvonalhoz” – felelte portálunknak Gudra Gábriel csapatvezető, akit arról kérdeztünk, mekkora kihívás volt számukra angolul tartani az előadást.

„Sok magyarul nem beszélő vendégünk volt a rendezvényen, így nem is nagyon volt más lehetőségünk, mint angolul beszélni. Emellett jó gyakorlás volt számunkra, kicsit kilökött a komfortzónából minket, hiszen a versenyeken is angolul kell prezentálnunk a bíráknak. Harmadrészt nyitottunk a világ felé, így most már bárki megtekintheti, mire készülünk” – mondta a menedzser.

Természetesen a formaságok sokat hozzátettek a pozitív összképhez, de pusztán egy igényes rendezvény még nem ejtené ámulatba a közönséget. Ehhez kellett az is, hogy a közönség lássa, a csapatnál uralkodó menedzsment szemlélet is a profikat idézi. Mit jelent ez? Még nagyobb hangsúlyt fektettek a fő célok meghatározására, így mindenki tudta, miért dolgozik. Ez az eredményorientált megközelítés az utóbbi másfél évben nagy sikerekhez vezetett, de a nyilvánosság most hallhatott róla ilyen kristálytiszta formában először.

„Nemcsak az autó változik a 2020-as évben, hanem az is, ahogy működünk” – mutatott rá Gábriel. „Szerettünk volna egy olyan fő célt megalkotni, amit mindenki a magáénak érezhet, ami keretet ad a munkának. Azt szerettük volna elérni, hogy ha valaki megkérdezi a csapattagokat, miért csinálod, akkor ez ugorjon be neki. Ugyanis ha egy csapattag nem tudja, miért dolgozik, akkor nem lesz kellő motivációja sem a célok eléréséhez” – szögezte le a csapatvezető.

Szintén a belső változásokhoz tartozik az a munkaszervezés is, amely a csapatban az utóbbi időszakban kialakult. Igyekeznek mindenhol időt spórolni, hogy a lehető leghamarabb elkészüljenek a járművel. Idén már április közepére „lábra áll” majd az új autó, ami a legkorábbi ilyen időpont lehet a csapat eddigi történetében. „Ha az alkatrészek gyártása nem csúszik meg, akkor tudjuk tartani ezt a magunknak kiszabott, rendkívül szűk határidőt. Ez persze a csapatra nézve nagy többletterhelést jelent, hiszen mindenkinek vannak órái, van magánélete, de ügyes időmenedzsmenttel ezt már tavaly is meg tudtuk oldani” – jegyezte meg Gábriel.

Annak, hogy az autó június helyett már április közepén üzemkész lesz, felmérhetetlen jelentősége van, ugyanis ennek következtében jelentősen megnő a tesztelésre fordítható idő. A csapatvezető portálunknak azt mondta, már az előző szezon előtt is sokat mentek a pilóták, de a mostanra kitűzött 500 levezetett kilométer abszolút rekord lehet a csapat hétéves fennállása során.

„Nagyobb hangsúlyt fektetünk idén a tesztekre is, hogy ne visszafele süljön el versenyen a sok energiabefektetés, ugyanis ilyen kilóméterszámnál még jobban kell ügyelnünk az alkatrészek élettartamára. Erre mindenképpen odafigyelünk majd” – hangsúlyozta Gábriel, aki szerint a tavalyi németországi kiesésük az Endurance versenyszámban arra is visszavezethető, hogy korábban nem ment annyit az autójuk verseny előtt – nem sejtették, hogy a sok kormánymozdulat következtében el tud törni egy kábel a kormányoszlopban, ez csak versenykörülmények között derült ki. Ha viszont most többet tesztelnek, ilyen és ehhez hasonló fáradásos, kopásos, azaz használatból eredő hibák még a tesztelés során előkerülhetnek, így egy még megbízhatóbb konstrukcióval, a lehető legtöbb eshetőségre felkészülve indulhatnak majd versenyezni.

Kicsit térjünk vissza ahhoz a bizonyos nagy, mindenkit megmozgató célhoz, amely ennyire feltüzelte a csapatot. Mi is volt ez?

„Az Arrabona Racing team víziója, hogy bekerüljünk a világranglista első ötven helyezettje közé. Ez a mutató a legjobb indikátora a csapat egész éves teljesítményének, ezért idén mindent ennek rendeltünk alá” – deklarálta az ambíciózus célt Tari Csaba, a csapat konstrukciós vezetője.

„Ahhoz, hogy elérjük az álmunkat, jól kell szerepelnünk a német versenyen. Ennek érdekében szimuláltunk egy kört a hockenheimi pályán és addig-addig változtattuk a paramétereket, míg a tavalyi körünknél másfél másodperccel gyorsabb köridőt nem produkáltunk” – fejtette ki, majd egy ábrán be is mutatta, hogy számításaik szerint ez a javulás minek köszönhető.

„Világosan látható, hogy az aerodinamika nagyon sokat számít a Formula Studentben. Ez adja a köridő javulásának felét. Meglepő módon az, hogy az autó össztömege öt kilogrammal kevesebb a tavalyihoz képest, kevésbé számít, mint a tízszázalékos teljesítménynövekedés a motortól. A kevesebb rugózatlan tömeg is fontos, mivel hat a kocsi vezethetőségére, menetdinamikájára” – részletezte a konstrukciós vezető.

Eddig az Arrabona Racing Team sikerének összetevői közül csupán az igényes Design Freeze rendezvényt és a csapat belső menedzsmentjének fejlődését emeltük ki, az autóról még egy szót sem ejtettünk, holott nyilván ez váltotta ki a legnagyobb hatást a közönségből. A járművet ugyanis tavalyhoz képest jelentősen újratervezték.

Hosszasan sorolhatnánk cikkünkben a különböző részegységeket, de csupán a két legfontosabb, legnagyobb horderejű újdonságot emelnénk ki: a felfüggesztést és az aerodinamikai elemeket, vagy egyszerűbben fogalmazva: a gumikat és a szárnyakat. A csapattagokkal beszélgetve egyértelműen kiderült, ezek a legjelentősebb és egyben leglátványosabb fejlesztések, amiken hamar megakad a laikusok szeme is.

„Ha a gumit megváltoztatod, mindent megváltoztatsz. Ha más a gumi, más futómű kell. Ha más a futómű, az megváltoztatja a vázat, ekkor módosulnak a szárnyak is… Tehát a gumi mindent befolyásol, ezért sem vágtunk bele sokáig ebbe a projektbe. Most viszont úgy éreztük, muszáj” – árulta el portálunknak Csaba.

„Már a nyáron éreztük azt, hogy a korábbi Continental gumikat le kell váltani Hoosierre. Beszélgettünk más csapatokkal, ők is csak megerősítettek bennünket ebben az elhatározásunkban. De semmiről sem döntünk anélkül, hogy ne lennénk biztosak benne, hogy az számunkra kedvező lesz. Ezért szimulációkat futtattunk és megvizsgáltuk, hogy az új gumival tényleg jobban járunk-e? A válasz pozitív volt, így szeptemberben már láttuk, hogy mindent az új gumikra kell tervezni” – hangzott az indoklás a konstrukciós vezetőtől.

„Az általunk választott Hoosier gumi sokkal jobban melegedik, mint a Continental. Korábban sokszor volt probléma, hogy nem értük el az üzemi hőfokot, tehát nem volt ideális a tapadás. Most a melegedési karakterisztikákat vizsgálva úgy tűnik, hogy ez megoldódik. Ráadásul nem csak a gumi külső felülete ért el nagyobb hőmérsékletet, hanem az egész abroncs, köszönhetően a kisebb átmérőnek” – ecsetelte a fiatal mérnökhallgató.

Az aerodinamikai elemek a leszorítóerő növelését célozzák. A motorsportban minden fejlesztés közvetve vagy közvetlenül erre irányul Csaba szerint.

„Létezik mechanikus tapadás és aerodinamikai tapadás. A mechanikus tapadást a gumi befolyásolja, az aerodinamikai tapadást pedig a szárnyak és az autó formája. Csakhogy míg két hónap munkával a mechanikus tapadást minimálisan lehet csak növelni, ugyanennyi idő alatt a szárnyakkal látványos eredményeket produkálhat a csapat. Ahogy korábban is mutattam, a másfél másodperces gyorsulásunkban az új aerodinamikai csomag ötven százalékban játszott szerepet. Ezért is fordítottunk idén erre a szokásosnál is nagyobb figyelmet, hiszen hatalmas jelentősége van az autó köridejének csökkentése szempontjából” – fogalmazott.

„Az aerodinamikai elemeken látszik legjobban az, hogy mennyivel magabiztosabb a csapat. Korábban mindig egy kitaposott ösvényen haladtunk, megszokott megoldásokat választottunk. Idén itt is mertünk újítani. Elértük az úgynevezett aero egyensúlyi célunkat, azaz azt, hogy az összes aerodinamikai elemet tekintve a balansz körülbelül azonos az első és hátsó tengelyen. Erre szolgál például az úgynevezett bullhorn, amelyet arra találtak ki, hogy védje a hátsó szárnyat az első szárny által keltett káros áramlatoktól. Ez az eszköz ugyanis felhajtóerőt termel, aminek persze első hallásra nincs sok értelme, hiszen nem repülőt tervezünk, hanem versenyautót. Ugyanakkor mégis kell ez a szükséges rossz a rendszerbe, hiszen hátul ezzel sokkal nagyobb leszorítóerőt tudunk elérni. Ez volt a legnagyobb kihívás az aerodinamikai elemeknél, az egymásra vetített hatásuk” – részletezte Csaba.

Mivel a rendezvényen is elhangzott, foglalkozzunk kicsit az új autó önvezető képességeivel. Az Arrabona Racing Team ugyanis követi a trendeket, és évről évre több autonóm funkcióval látja el járművét. Ez egyre inkább elvárás is lesz, hiszen 2021-től Németországban már nem lehet maximális pontszámot elérni enélkül. Jövőre ugyanis extra pontokat zsebelhet be az a csapat, aki pilóta nélkül teljesíti a gyorsulást, 2022-től pedig a Skidpadet is lehet majd önvezető módon abszolválni, szintén pluszpontokért.

„Jelenleg arra képes a szoftverünk, hogy az autó körül lévő bójákat detektálja, és azokból egy nyomvonalat rajzol ki. Tavaszra működni fog az autonóm kormányművünk is, tehát emberi beavatkozás nélkül tudjuk majd forgatni a kormányt egy szervómotor segítségével. Ősszel már sokkal több erőforrást fogunk elkülöníteni erre a projektre is” – adott tájékoztatást a konstrukciós vezető.

Végezetül – keretbe foglalván az elhangzottakat – ismét a csapatvezetőt, Gudra Gábrielt kértük meg, hogy röviden összegezze az idei változások jelentőségét.

„Sokkal nagyobb a különbség az ART_06 és az ART_07 között, mint az ART_05 és ART_06 között. Tavaly nem akartunk sok változást, inkább a lehető legtöbbet szerettük volna kihozni az autóból. Optimalizáltunk elsősorban. Idén is dönthettünk volna így, hiszen mindig lehet fejleszteni egy autón. Most viszont eljött az ideje annak, hogy egy nagyobb ugrást véghezvigyünk. Minden ideális volt: jó korban van a csapat, hétévesek vagyunk, most értünk el arra a szintre, amikor már van annyi tudásunk és tapasztalatunk, hogy merünk kockáztatni. Ez a tény és az eredményorientált menedzsment szerintem képessé tesz bennünket arra, hogy elérjük a célunkat, és történetünk legjobb helyezéseit érjük el ebben a szezonban” – bizakodott a csapatvezető.