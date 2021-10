„Mindenki tehetséges valamiben” – Kozma Szabolcs gyógypedagógus 30 éve fejleszti a gyerekeket Győr környékén

Kereken 30 éve van a pályán Kozma Szabolcs, a Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Pannonhalmi Tagintézményének vezetője. A gyógypedagógus-logopédust sikereiről, csalódásairól, szakmai elhivatottságról és persze egykori tanítványairól faggattuk. Közülük sokan olyannyira átlendültek gyerekkori „hendikepjükön”, hogy napjainkban sikeresek és boldog családi életet élnek, hasznos tagjai a társadalomnak.

„Ott a tehetség is”

„Amikor 1991-ben pályakezdőként elkezdtem a munkát a győrújbaráti iskolában és az óvodában (a Győr közeli településen napjainkban is dolgozik a szakember – a szerk.), az vezérelt, hogy ne csak azt keressem, miben teljesít gyengébben a gyerek, hanem azt is kutassam, miben jó, esetleg kiemelkedő. Minden gyerekben ott az erős oldal, ott a tehetség is.

Ezt a kincset kell akkor is felfedezni, ha rögös út vezet az eredményekhez. Eltelt három évtized, ám a tanítványok iránti tisztelet fikarcnyit sem változott bennem. Többségükkel tartom a kapcsolatot a mai napig” – kezdte Kozma Szabolcs. Majd hangsúlyozta: a csapatmunkában hisz, a pannonhalmi szakszolgálat munkahelyi közössége garancia arra, hogy közös sikereket érjenek el.

Egyre több a kis páciens

A kilencvenes évek elejéhez képest változás, hogy napjainkban sokkal több a gyógypedagógiai, pszichológiai segítségre szoruló gyerek. „Összetett kérdéskörről beszélünk. Ha gyorsan asztal alá akarjuk söpörni a témát, akkor mondhatjuk, hogy a felgyorsult életünk tehet erről is. Tény, hogy a munkahelyi feladatok miatt a szülőknek kevesebb idejük jut a gyerekeikre, mint korábban.

Megismerve a különböző élettörténeteket, a képlet azonban mindig nagy változatosságot mutat. A pedagógiai szakszolgálatokhoz döntő többségben »a probléma felől«, a gyenge oldaluk miatt kerülnek a gyerekek. Mindig kihívás, hogy fel tudjuk fedezni az erős részt is, és akár tehetséggondozáson fogadjuk őket. Azoknak a gyerekeknek, akik koraszülötten érkeznek a világra, jóval gyakrabban kell szembenézniük valamilyen kezdeti hátránnyal. Esetükben jó eséllyel segít a korai fejlesztés. Senkit sem szabad az út szélén hagyni azzal a nehéz csomaggal, amelyet kapott az élettől” – mondta a szakember.

Pozitívan kell állni a fejlesztéshez

Amikor kiderül, hogy gyógypedagógiai ellátásra, fejlesztésre szorul a kisgyerek, milyenek a szülői reakciók? – vetettük fel. „Vegyesek a visszajelzések. Van, aki örül, hogy hamar fény derült a problémára, s ez kitartó munkával orvosolható. Ez a jó hozzáállás. Mindig igyekszem lelket önteni azokba az anyukákba, apukákba, akiken azt látom, hogy elkeseredtek gyerekük bármilyen képesség- vagy készségbeli hiányossága miatt. Súlyos hiba negatívan állni a kialakult helyzethez.

Az is fontos tapasztalat, hogy minél később kezdjük a közös munkát egy-egy gyermekkel, annál kisebb az eredményes fejlesztés lehetősége. A halogatás rossz taktika. A problémák időbeni felismerésében segítségünkre van a védőnői hálózat is. A pedagógiai szakszolgálat hungarikum. Vizsgálatai, foglalkozásai kivétel nélkül ingyenesek az ellátási körzetben lakóknak. Ha szükséges, érdemes élni ezzel a lehetőséggel a gyerekek érdekében.”

A gyerekek oktatása csapatmunka

Megkérdeztük Kozma Szabolcs két egykori tanítványát, hogy milyen „csomagot” kaptak a fejlesztő foglalkozásokon.

Barna Zsolt: – Vajdasági származású magyarként sokáig meggyűlt a bajom a nyelvvel, nehezen tanultam általános iskolában. Szabolcs bácsi – a mai napig így hívom – sok-sok játékos feladattal segítette a felzárkózásomat. Édesapám mellett ő hitt a leginkább abban, hogy képes leszek egyről a kettőre lépni. A sikeres középiskolai felvételi után érettségit, majd technikusi képesítést szereztem. Jelenleg az Audiban dolgozom, de munka mellett most is tanulok: szeretnék autószerelőként is végezni.

Stopp Dániel: – A gyerek oktatása – ideális esetben – csapatmunka, amelynek résztvevői a diákok, a szülők és a tanárok. Kozma Szabolcs a kezdetektől fogva remek hozzáállással, pozitív attitűddel, lépésről lépésre tudatosan fejlesztett bennünket. Emberfeletti türelme, segítő szándéka és nem utolsósorban humora segített abban, hogy a tőlünk telhető legtöbbet ki tudjuk hozni magunkból. A jövő várában kulcsfontosságú tégla a tanulás; ő a kezünkbe adta ezt az elemi építőkockát.