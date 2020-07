Minden vélemény hasznos lehet

A koronavírus-járvány 2020 első felében példátlan helyzet elé állította a világot. Magyarországon időben meghozták az intézkedéseket, így a járványt sikerült megfékezni. A szakemberek ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a készültséget fenn kell tartani, mert a koronavírus-járvány második hulláma megjelenhet hazánkban is. Az is látszik, hogy azok a járvány elleni intézkedések hatékonyak, amelyek nagy társadalmi támogatottsággal bírnak, ezért kérdezi meg a kormány az emberek véleményét.

Jónak tartotta a vásárlási idősávot

Hirkó Bálint festőművész jónak tartja a konzultációs lehetőségeket. Ha a kormány megkérdezi a véleményét, mindig szívesen megválaszolja a konzultációs kérdéseket, ugyanúgy, ahogy a család többi tagja is.

Úgy véli, hogy jól kezelte eddig a kormány a váratlanul jött vírushelyzetet. Vállalkozóként negatívan érintették a korlátozások. Veszteségei voltak belőle, mert nem voltak megrendelései. Felesége pedagógus, otthon dolgozott. Kezdetben nehéz volt megoldani az életet a két iskolás gyerekkel, de aztán élvezték, hogy együtt van otthon a család. Mint sokan mások, ők is szebbé varázsolták a kertet. Az volt számukra a legrosszabb érzés, hogy nem lehetett tudni, meddig tartanak a korlátozások.

– Igazából az idősek vannak veszélyben, így mindenképpen kell rájuk valamilyen formában vigyázni. Az ő védelmük lenne a legfontosabb. Jó volt a vásárlási idősáv bevezetése, és az is, hogy bevásároltak nekik. Nem kellene lezárni az országot. Ami a munkavégzéshez szükséges, azt meg kellene engedni, hogy a gazdaság ne álljon meg – ötletelt a festőművész arról, mit kellene tenni abban az esetben, ha jön a második hullám.

Azzal egyetértett, hogy a bankok, nagy multicégek járuljanak hozzá a védekezéshez. Mindenképpen hasznosnak véli a maszk viselését, a kézmosást, a távolságtartást, a nagyrendezvények elhalasztását.

Ha kérdezik, elmondják, mit gondolnak

A nemzeti konzultáció egy párbeszéd a kormány és a választópolgárok között – véli a nyugdíjas Szekendy Dezsőné. – A családunkban fel sem merült, hogy ne töltsük ki a kérdőíveket. Ha megkérdeznek bennünket, elmondjuk a véleményünket. Élünk a demokrácia adta jogunkkal. Ez csak pár percbe kerül, és szerintem ez kötelességünk is. Mi már kitöltöttük és vissza is küldtük a kérdőíveket. Így a kormány visszajelzést kaphat arról, hogy az intézkedései milyen támogatottságot kapnak.

Mint mondja, az egészségügy, a gazdaság alakulása mindenkit érint. Jó, hogy a munkahelyek megőrzésében is segített a kormány a járvány alatt. Azt gondolja, hogy nagyon jók voltak az intézkedések a járvány idején.

– Először nagyon megijedtünk, mert ismeretlen helyzet volt számunkra. Elsősorban a családomat féltettem. Persze mindenkinek okozott kellemetlenséget is. Mi például nem láthattuk az unokáinkat. Szerencsére mindenki megértette, hogy most vigyázniuk kell egymásra, mert minden élet számít – jegyezte meg Szekendy Dezsőné. – Sokat jelentett, hogy helyesen döntött a kormány. Ha nem is tetszett mindenkinek, de betartották a szabályokat. Mi például a férjemmel a korkülönbség miatt nem tudtunk együtt vásárolni. Mindig be kellett osztanunk, ki menjen – tette hozzá az asszony.

Öt perce mindenkinek van a kitöltésre

Bősze Gergő véleményét először kérdezték meg, alig múlt 18 éves. Most fejezte be az asztalosszakmai képzést és rögtön gimnáziumi képzésre jelentkezett, hogy érettségizhessen. Azt mondja, kicsit szokatlan még számára, hogy kíváncsiak arra, mit gondol. Fontosnak tartja, hogy a kormány kikéri az emberek véleményét a koronavírus második hullámára való felkészüléshez és a gazdaság újraindításához.

Szerinte mindenkinek kell hogy legyen öt perce arra, hogy kitöltse a kérdőívet és ingyen vissza is küldje. Mert mint mondja, egy ilyen helyzet után a gazdaság újraindítása kulcskérdés.

Örül annak, hogy Magyarországon hamar meghozták azokat az intézkedéseket, amelyek a vírus terjedését megakadályozták. A karantén szerencsére nem volt vészes számára, mert kertes házban lakik, így gyakran ki tudott menni a kertbe. Úgy szervezték édesanyjával az életüket, hogy akkor jártak vásárolni, amikor kevesen voltak.