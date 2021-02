„Minden tervünk megvalósult” – szezonértékelő interjú a SZEnergyvel

Szokatlan év volt 2020 a SZEnergy számára: a nagy éves versenyük, a Shell Eco-marathon a járványveszély miatt elmaradt, a fejlesztéseik zöme pedig június helyett szeptemberre készült el. A Széchenyi István egyetemi hallgatói csapat részleges tisztújítást is tartott: négyéves munka után Pusztai Zoltán csapatvezető átadta a stafétát Miklós Máténak. A régi és az új menedzserrel, valamint Gulyás Péter elektronikai részlegvezetővel készítettünk évadösszegző interjút.

– A csapat tavalyi szezonját alaposan felkavarta a koronavírus. Hogy vészeltétek át a tavaszt?-

– Miklós Máté: Szinte mindenkit hazaküldtek márciusban a campusról, ez a mi csapatunkat is érintette. Az volt a szerencsénk, hogy volt néhány olyan mentorunk és csapattagunk, aki a Járműipari Kutatóközpontban dolgozik, így ők délutánonként tudtak haladni a munkával. Négy-öt emberről beszélünk. A csapat többi része otthonról, home office-ból dolgozott.

– Pusztai Zoltán: A csapat ritmusa az, hogy ősszel és télen megtervezzük a fejlesztéseket, tavasszal pedig megépítjük, összeszereljük az autót. Utóbbihoz itt kell lenni fizikailag, nem lehet pótolni távjelenléttel. Emiatt a második hullám ősszel már sokkal előnyösebb volt számunkra, hiszen egyrészt a fejlesztést meg tudjuk oldani otthonról is, másrészt sokkal többen tudtak itt maradni a campuson, illetve a kollégiumban.

– Miklós Máté: A tavaszi helyzet sokkolt minket, az mindenkinek nagyon új volt. Most már mindenre fel vagyunk készülve, és kialakult az a működési mód is, amit követni tudunk, és amit sikeresen használunk.

– Az elektronikai részleg hogy használta ki ezt az időszakot?

– Gulyás Péter: Azt gondolom, egész jól sikerült kiaknáznunk. Kipróbáltunk olyan kommunikációs formákat, amikre egyébként nem lett volna idő. Olyan kísérleti projektekkel tudtunk foglalkozni, amik távlati tervek voltak, de kényszerűségből előrehoztuk őket.

– Pusztai Zoltán: Az általában is elmondható, hogy a csapat nem pihent, a következő szezon tervein gondolkodtunk, továbbá mindenki egyénileg fejlesztette magát azokon a területeken, ahol erre szükség volt.

– Mikor tudtátok befejezni a szerelési munkákat?

– Pusztai Zoltán: Szeptemberre készültünk el az autóval.

– Az a konstrukció, amit a tavalyi design freeze-en bemutattatok, megvalósult?

– Pusztai Zoltán: Igen, teljes mértékben. Elkészült az új hajtáslánc, a kormánymű, az autonóm hardveregység. Minden fejlesztésünk megvalósult.

– Ezek beváltották a hozzájuk fűzött reményeket?

– Miklós Máté: Fontos, hogy visszajelzést kapjunk a fejlesztések eredményéről, ezért úgy döntöttünk, hogy alaposan leteszteljük az autót. Három napra lementünk a ZalaZone-ra, ahol mindent kipróbáltunk és megmértünk, amit csak lehet. Az utolsó nap egy kibójázott pályát is sikerült felállítanunk, ahol a versenyszituációkat gyakoroltuk. A teszt megmutatta az irányvonalat, mit kell fejleszteni a következő ciklusban.

– Pusztai Zoltán: Amikor 2019 nyarán bemutattuk az új autót, rögtön mentünk versenyezni, nem volt olyan tesztidőszak, amikor megismerhettük volna az autót. Azért volt jó ez a mostani teszt, mert pontosabb képet kaphattunk az autó működéséről.

– A három tesztnap elég volt?

– Pusztai Zoltán: Tesztelni sosem lehet eleget, de szerintem elég volt. Nálunk nem az számít, hogy hány kilométert tett meg az autó, hanem hogy megnézzük, tényleg azokat az eredményeket hozza a pályán, amit előre kiszámoltunk. A mérések alapján felépítettük a járműmodellt, ami annyira pontos lett, hogy már tudjuk szimulálni különböző pályán az autót, amit hatalmas előrelépésnek tartok.

– Jól látom, hogy tavaly inkább csak finomítottátok a 2019-ben elkészült modellt, kisebb újításokkal jelentkeztetek?

– Pusztai Zoltán: Bár mi nem rántjuk le a leplet minden évben egy új autóról, de belül nagyon sok minden változik, gépészetileg, hardveresen és szoftveresen is. Ami nem módosul, az a karosszéria, de alatta majdnem mindent kicserélünk, csak ez kevésbé szembetűnő. Az volt a célunk a SZEmission névre hallgató új konstrukciónkkal másfél éve, hogy maradjon benne fejlesztési potenciál. Ezt aknázzuk most ki.

– Gulyás Péter: Az elektronika ékes példája ennek: kívülről ránéz valaki az autóra, minden ugyanolyan, bekapcsolod és működik. A felhasználó nem vesz észre semmit abból, hogy a háttérben az autó teljes elektronikai rendszerét újraépítettük.

– Említettétek, hogy az autonóm egység is elkészült.

– Gulyás Péter: Hardveresen készen van, szoftveresen még nem. Ez azt jelenti, hogy maga az egység üzemel, de még csak szimulációs környezetben teszteljük, amiben jelenleg is zajlik a fejlesztés. Ha a virtuális közegben az algoritmusaink jól teljesítenek, akkor az autóval is ki fogjuk próbálni. Mindenesetre az már most látszik, hogy ez állandó fejlesztés lesz. Nem is tudom, mikor mondhatjuk rá azt, hogy kész.

– Miklós Máté: Idén januárban a Shell Eco-marathon egy virtuális versenyt is hirdetett, az úgynevezett Autonomous Programming Competition-t, ahol a csapatoknak egy előre kreált szimulációs környezetben kell önvezető funkciókat ellátni. Ezen a mi robotikai részlegünk is részt vesz. Idén egyébként nem egy nagy Shell Eco-marathon verseny lesz, hanem több kisebb, régiónként.

– Van rá esély, hogy Magyarországon is lesz ilyen verseny?

– Pusztai Zoltán: Szerintem van, főleg úgy, hogy már tavaly tavasszal is lett volna nálunk egy challenger event, amelyen az európai futamra lehetett volna kvalifikálni.

– Miklós Máté: Több alkalmas versenyhelyszín is akad itthon, ráadásul a ZalaZone is egyre inkább kiépül, bőven lehet válogatni.

– Az is elképzelhető, hogy idén több futamon is indultok?

– Pusztai Zoltán: Eddig a Shell Eco-marathont három régióban, Európában, Amerikában és Ázsiában rendezték meg, az európai futam az utóbbi években Londonban volt. Ha most tényleg több kisebb futam lesz régiónként, elképzelhető, hogy akár kettőn is részt veszünk. Meglátjuk, hogy alakulnak a kiírások.

– Nyáron történt egy váltás is a menedzsmentben. Erről tudnátok mesélni kicsit?

– Pusztai Zoltán: Én még a télen végeztem mesterszakon és úgy voltam vele, a nyárig maradjon ez a felállás. Aztán elkezdődött az új év, át kellett adni a stafétabotot. Szeptembertől már Máté a csapatvezető.

– Gulyás Péter: Én is most diplomázom, de Zolival maradunk a Járműipari Kutatóközpont berkein belül, és mentorként támogatjuk a csapatot. Fontos, hogy az utánpótlás-nevelést minél hamarabb el tudjuk kezdeni, különben szakadékok lesznek a csapat életében. Egyébként is idő kell, míg valaki az összes vezetői feladatba beletanul.

– Miklós Máté: Hozzátenném, ez nekem is nagy segítség. Érzem, hogy van támogatás mögöttem, és sokkal könnyebb így belerázódni a dolgokba.

– A végére visszatérnék az idei fejlesztésekhez. Szerintetek, ha tavaly lett volna verseny, ezzel az autóval előrébb léptetek volna?

– Pusztai Zoltán: Biztosan. Egy év alatt tudtunk annyit fejleszteni a konstrukción, ami mindenképpen javulást eredményezett volna energiahatékonyságban. Bízom benne, hogy a 2021-es fejlesztéseinkkel még ehhez képest is sikeresebbek lehetünk. Már az idei nyárra készülünk teljes erővel.

– A SZEnergy a gyakorlatiorientált képzés első műhelye

– A SZEnergy a Széchenyi István Egyetem elsőként, 2005-ben alakult hallgatói csapata. Küldetése, hogy olyan alternatív hajtású, elektromos járművet fejlesszen, amely a lehető legkevesebb energiával a lehető legnagyobb távolság megtételére képes. A csapat a jelenlegi járműipari trendeknek megfelelően az elektromobilitás és az önvezető járművek iránt érdeklődőknek nyújt gyakorlati tapasztalatokat.