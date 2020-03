Minden hegyeshalminak varrnak maszkot

Andrássy Lívia és Iváncsics Ferenc kezdeményezésére dr. Smodics Katalin gyermekháziorvos szakmai felügyeletével óriási összefogás bontakozott ki Hegyeshalomban. Kétezerötszáznál több – a szám napról napra nő – maszkot varrt mintegy harminc önkéntes, hogy a falu valamennyi lakójának legyen védőeszköze. A polgárőrség és a fiatal focisták pedig eljuttatják az igénylőkhöz.

A hegyeshalmi Andrássy Lívia és Iváncsics Ferenc kezdeményezésére páratlan összefogás rajzolódott ki az elmúlt héten Hegyeshalomban. Ötletükkel megkeresték dr. Smodics Katalin gyermekháziorvost.

– A 84 éves édesanyám varrta meg az első maszkot, annak a mintáját megosztottuk a Facebookon. Ugyanis hegyeshalmi fiatalok azzal kerestek meg, hogy szívesen segítenének a védőmaszkok készítésében. Biztonsági okokból az anyagot a polgárőrök vitték ki azokhoz a házakhoz, ahol a varrást vállaltak, és ők is gyűjtötték össze az elkészült termékeket. Ezeket a Karolina Kórház mosodájában fertőtlenítették, amit nagyon köszönünk – mondta el lapunknak dr. Smodics Katalin.

A „Maszkot fel, Hegyeshalom!” egyik mozgatórugójánál is érdeklődtük. Andrássy Lívia elmondta, hatalmas lelkesedéssel egyre többen csatlakoztak. Máig mintegy harmincan vállalták a varrást.

– A baráti társaságunk egyik tagjának, Iváncsics Ferencnek volt az ötlete – látván, hogy hiánytermék –, hogy kezdjünk varrásba. Megkerestük első körben dr. Smodics Katalint, Szőke László polgármestert és Tóth Gyulát, a polgárőrség vezetőjét, majd felhívást is közzétettünk a Mi kis falunk, Hegyeshalom Facebook-csoportban, s meg is kezdtük az anyaggyűjtést. Ebben a helyi polgárőrség vállalt szerepet. Az anyagok fertőtlenítése után szintén ők szállították ki a házakhoz, ahol elindulhatott a varrás. Kétezer-

ötszáznál is többet alkottak már, de ez a szám is folyamatosan nő – részletezte Lívia.

A maszkokból vittek az orvosi rendelőbe és patikába is. Továbbá a szervezőknél lehetett az igényt jelezni. A polgárőrök a helyi fiatal focistákkal kiegészülve kezdték el a kiszállítást a címekre. Csomagolták a fertőtlenített, hatvan fokon mosható maszkokat, s útmutatóval látták el.

– Ezek a házi készítésű maszkok részleges védelmet jelentenek. Abban is segítenek, hogy ne nyúljunk a szánkhoz, orrunkhoz, amiken keresztül megfertőződhetünk. Otthon, szabad levegőn nem kell viselni, de kérünk mindenkit, ha sürgős elintéznivalójuk van, boltba, patikába kell menni, akkor vegyék fel a maszkot – hangsúlyozta a doktornő.