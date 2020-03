Minden adott a sikeres távoktatáshoz a megyei egyetemeken

A győri Széchenyi István Egyetemen és a Soproni Egyetemen – az előre hozott tavaszi szünet után – e héttől már az új távoktatási rendszerben folytatják tanulmányaikat a hallgatók. Az, hogy a vizsgaidőszakot hogyan és mikor tudják megtartani, egyelőre még kérdéses, de a tárgyak 99 százalékához már most megfelelő anyag áll a hallgatók rendelkezésére.

– Nem arra alapoztuk a távoktatásunkat, hogy minden előadást online közvetítsünk, hanem arra, hogy mindenki ugyanolyan feltételekkel tudjon tanulni. Tehát, hogy egy rosszabb internetkapcsolat ne okozzon hátrányt a hallgatónak – emelte ki dr. Horváth András, a Széchenyi-egyetem oktatási rektorhelyettese. – A kollégák éjt nappallá téve dolgoztak az elmúlt másfél hétben azon, hogy a rendszer időben elinduljon.

A Moodle távoktatási rendszert az oktatók egy jelentős része már ismerte, aki pedig nem, annak segítettek a módszertanos kollégák. Ebbe a rendszerbe töltik fel hétről hétre az aktuális tananyagokat, amiknek egy része szöveges, a másik fele pedig előre felvett videótartalom. Ezenfelül pedig lehetőség van videókonzultációra az egyes tanárokkal.

A rektorhelyettes azt is elmondta, hogy az itt maradt külföldi hallgatók jelenleg az egyetem egyik kollégiumában vannak elszállásolva azokkal a magyar hallgatókkal, akik valamilyen különleges ok miatt nem tudtak hazautazni. Számukra is ugyanúgy biztosítanak tananyagokat és feladatokat.

A gyors átállást nagyban elősegítette, hogy az egyetemen már 2003 óta zajlik különböző tárgyak távoktatási anyagának kidolgozása. Ezeket korábban a nappali és levelezős képzéseken is használták, most pedig kitűnő támpontot szolgáltattak az oktatóknak a többi tárgy kidolgozásához.

Lelkesen vetették bele magukat a munkába

– Oktatóink nagy része a katedrás oktatáshoz volt szokva ez idáig, azonban a változással kapcsolatos félelmeit mindenki könnyen félretette és lelkesedéssel vetette bele magát a munkába – tájékoztatott Némethné Farkas Kata, a Felnőttképzési Központ vezetője, akiknek a gondnoksága alatt eddig készültek a távoktatás anyagai. – A hallgatók is jól veszik az akadályt. A levelezős hallgatók számára ez nem jelent nagy változást, mivel ők már korábban is használták ezeket a felületeket, a nappalisok pedig – fiatalok lévén – ügyesen mozognak a digitális térben, így csak néhány technikai kérdés érkezik a tanárok felé.

Scheck Gergő közlekedésmérnök szakos hallgató szerint is rendkívül jól oldották meg az átállást az egyetemen.

– A tanárok nagyon segítőkészek és számos lehetőség áll rendelkezésre, hogy haladjunk a tananyaggal – állapította meg. – Amit lehetett, megoldottak különböző beadandó feladatokkal, ahol pedig vizsgázni kell, ott minden segítséget megadnak. Két oldal is van, ahol a tanárok előadást vagy videókonzultációt tarthatnak. Asztalmegosztással prezentációkat tarthatunk vagy a virtuális tanteremben tehetünk fel kérdéseket.

Nem száraz tananyag, élő távoktatás

– A Soproni Egyetem már két éve rendelkezik digitális oktatási stratégiával. Ezt most egy hét alatt kellett bevetnünk, noha a bevezetését csak fokozatosan terveztük. Digitális távoktatásunk tehát zökkenőmentesen elindult, amire több mint kétszáz oktatónk felkészült. Ennek érdekében mintegy 1200 kurzust terveztek át – tudatta a Kisalfölddel dr. Katona György, a Soproni Egyetem oktatási rektorhelyettese.

– A tananyagok digitális elérhetőségét mind a háromezer hallgatónknak biztosítjuk. Oktatóinknak szabad kezet adtunk, a stratégián belül milyen távoktatási modellel dolgoznak, ettől függetlenül egyetemünk a Moodle és a Microsoft Teams rendszert favorizálja. Ezek kiválóan alkalmasak internetes képzési programok, online kurzusok lebonyolítására. Nem csupán tananyagok megosztására alkalmasak, hanem kommunikációra, webes együttműködésre, előre felvett vagy online élő videós távoktatásra. Elindítottuk a tavoktatas.uni-sopron.hu oldalt, ahol mind az oktatók, mind a hallgatók segítséget kaphatnak munkájukhoz, tanulásukhoz. A nappali képzésben a távoktatás az eredeti órarendet követi. A digitális tananyagokat és a tanár-diák kommunikációt is ehhez igazították.

– Az első napok tapasztalatai biztatóak – mutatott rá az oktatási rektorhelyettes. – A hallgatói aktivitást folyamatosan figyeljük, a számonkérés egy részét digitális formában kérjük. Ahol ez nem lehetséges, ott erre a meghosszabbított vizsgaidőszakban kerül sor. Így a záróvizsgák ideje is várhatóan kitolódik. A gyakorlati és szemináriumi tárgyak esetében most az elméleti ismereteket kapják meg a hallgatók, a személyes jelenlétet igénylő részeket pedig a veszélyhelyzet elmúlta után biztosíthatjuk. Ez az általunk oktatott kurzusok három-négy százalékát érinti.

azonnal ráéreztünk

– Mi már a digitális világban nőttünk fel, korosztályunknak semmiféle gondot nem okozott a távoktatásra való átállás – közölte Szemes Beatrix, a Soproni Egyetem Lámfalussy közgazdaság-tudományi kar hallgatója. – Az első napokban ráéreztünk a különböző, tanárfüggő rendszerek alkalmazására. Azért bevallom, hiányoznak a társak. Mivel az online rendszerek az oktatás során konferenciabeszélgetésre is módot adnak, így a közösségi együttlét érzése sem csorbul annyira.