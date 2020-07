„Mindegyikük anyunak hívott” – Börcsi és győri nevelőszülő mesél az embert próbáló feladat szépségeiről, nehézségeiről

Megyénkben a területi gyermekvédelmi szakszolgálat hálózatában ötvenöten vállalnak nevelőszülői feladatokat. Szükség van azonban újabb befogadó családokra, ahol örömmel, szívesen gondoskodnak olyan gyerekekről, akiknek nevelését átmenetileg nem tudják vállalni, ellátni szüleik.

Huszonhárom gyereket fogadtak otthonukba

Meszlényi Antalné Marika a férjével közösen kereken húsz éve fogad gyerekeket börcsi otthonukba. A házaspár két évtized alatt huszonhárom gyereket indított útjára az életben.

Találkozás Koncz Zsuzsával

„Az első fiú Márió volt. Az ő történetét az országos média kapta fel, a Forró nyomon című műsor vállalta, hogy nevelőszülőket talál neki. Márió tizenhat éves volt akkor, soproni gyökerekkel rendelkezett és egy győri pszichiáter foglalkozott vele. Amikor láttuk a tévében, a három lányom közül a legnagyobbik vetette fel, hogy fogadjuk be. Így kezdődött a nevelőszülői pályafutásunk. Márió másfél évig élt velünk, tartjuk vele a kapcsolatot” – kezdte a börcsi asszony.

„Nem sokkal később Isti került hozzánk, aki alig tudott olvasni. Ma könyvesboltban dolgozik, imádja a köteteket. Az Írószövetség őt bízta meg, hogy gondozza a tihanyi nyaralójuk 30 ezres könyvállományát gondozza. Isti 11 évig élt velünk, a mai napig visszajár hozzánk, mi is látogatjuk. Isti kedvelte Koncz Zsuzsa dalait, több levelet írt az énekesnek, aki válaszolt is ezekre. Így személyesen is találkozhattunk Koncz Zsuzsával” – folytatta Marika, aki jelenleg három gyereket nevel.

Elfogadás

„Amikor a gyerekek elbúcsúznak tőlünk, abba kicsit mindig belehaltunk. Hiába tudjuk, hogy sínen van az életük, hónapig gyászoljuk őket a férjemmel. Egyetlen gyerkőcöt leszámítva, mindegyikük Anyunak hívott” – hallottuk a börcsi asszonytól, aki 2008 óta tagja annak a munkacsoportnak, amelynek feladata, hogy javaslatokkal segítse a nevelt gyerekek életkörülményeit, lehetőségeit.

„A legfontosabb, hogy nem szabad az elképzeléseinket a gyerekekre erőltetni. El kell őket fogadni azzal a csomaggal, azokkal a képességekkel, amelyekkel érkeznek. A férjemmel arra tanítottuk őket, hogy bajban ismerszik meg az ember, a hullámverések jó esetben erősítik a családi közösségét. A nevelt gyerekeink tudják: bármikor számíthatnak ránk” – búcsúzott Meszlényi Antalné Marika, aki az elkövetkező öt évben, a nyugdíjig mindenképp segítené a hozzájuk kerülő fiatalokat.

Szemük előtt lebeg a jó példa

A győri Konczné Jobbágy Eszter a férjével öt saját gyereket nevelt fel, már unokájuk is van, 2013-ban mégis úgy döntöttek: nevelőszülőként a szárnyaik alá veszik az elesett, útmutatásra szoruló gyerekeket. Eddig összesen hat gyerek élt velük.

„Úgy voltunk vele, hogyha csak egy-két gyerek sorsát sikerül jó útra terelni, már megérte. A nevelt gyerekek látják, hogy a lányunk és a négy fiunk tanulással és munkával jutnak egyről a kettőre. A jó példa a szemük előtt lebeg, mi pedig rendszer-szemlélettel, napi beosztással segítjük, hogy zökkenőmentessé váljon az életük” – mondta Konczné Jobbágy Eszter. A győri nagycsalád jelenleg négy kisgyereket gondoz, közülük ketten visszatérhetnek vér szerinti szüleikhez nyáron.

Motiválás

„Az utóbbi két hónap izgalmas volt, a saját, még tanuló gyerekeink hazajöttek a kollégiumokból a járvány idején. Újra sokan éltünk egy tető alatt. A nevelt gyerekek hamar elfogadták, hogy a nagyoknak tanulniuk, készülniük kell a vizsgákra.

A kezdeti súrlódások után mindegyik gyerek szépen beilleszkedik, elfogadja a családunk szabályait. Jó látni, hogy rövid időn belül fejlődnek, kulturáltan lekötik magukat, játék közben vigyáznak egymásra. Folyamatosan motiváljuk őket, dicsérettel, finomsággal jutalmazzuk a pozitív tetteiket. Vér szerinti anyukától kaptam eddig a legnagyobb dicséretet, a nehéz sorsú asszony megköszönte, hogy tisztességesen gondoztam, sokat foglalkoztam a gyerekével” – zárta szavait Konczné Jobbágy Eszter.

(A megyei nevelőszülők témáját folytatjuk.)