Milyen ütemben haladnak a beruházások a Felső-Szigetközben?

Több vízügyi projekt is zajlik a Felső-Szigetköz térségében európai uniós forrásból a KEHOP keretében, melyek az árvízvédelem mellett a vízpótlást is szolgálják. Hogy milyen ütemben haladnak ezekkel, az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóságnál érdeklődtünk.

Az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatósághoz fordultunk: milyen munkák zajlanak jelenleg a Felső-Szigetközben, milyen forrásokból, és hogy azokat érintik-e a jelenlegi járványügyi intézkedések.

– Igazgatóságunkon csökkentett létszámmal mindenhol biztosított a munkahelyen történő jelenlét, emellett otthon is dolgoznak a kollégák, így a munka zavartalan. A folyó beruházások vízügyi szakfelügyelete folyamatosan végezhető. A szakmai egyeztetések e-mailen, telefonon, videókonferencia-hívásokon keresztül történnek. A tárgyi projektek kiviteli munkái is gondosan, előírásszerűen és jó ütemben folynak. Összességében az Éduvízig mindent megtesz a munkavégzésért – hangsúlyozta érdeklődésünkre Németh József igazgató.

Kétmilliárd forint a vízpótlásra

A „Felső-dunai mellékágrendszerek árvízvédelme és vízpótlása, I. ütem” című projekt keretében közel kétmilliárd forint értékben jövő év áprilisáig a szigetközi hullámtéri vízpótló rendszerben végeznek fejlesztéseket. Ezek célja a Felső-Duna árvízlevezető képességének és a Duna főmedre és a mellékágrendszerek ökológiai kapcsolatának további javítása. Ezért mellékágkotrások, a mellékágrendszerek műveinek, műtárgyainak az átalakítása, a vizes élőhelyek rehabilitációja és vízrajzi állomások fejlesztése valósul meg. A beavatkozások Rajkát, Dunakilitit, Dunaszigetet, Kisbodakot, Dunaremetét, Lipótot és Ásványrárót érintik.

A dunakiliti duzzasztómű feletti tározótérben lévő Benda-ágat már rehabilitálták. Elkészült a cikolaszigeti mellékágrendszerben lévő Alsó-vörösfüzesi-, a Barkás-, a Revolver-, a Disznósi-, a Jakabi-Duna, az ásványi mellékágrendszerben a felső-kalapszigeti mellékágak kotrása is. E beavatkozásoknál a korábbi „érszűkületes” szakaszok kibővítésével elérték, hogy a kisvizes időszakokban jelentősen javult ezeknek az ágaknak a vízellátása, csökkent a kiszáradás veszélye.

A kotrással kibővítették a tejfalusi mellékágrendszerben lévő Öregszigeti-tó, a Helenai-tó, a Szigeti-Duna jobb partján az öregréti vizes élőhely, a kisbodaki mellék-ágrendszerben lévő Liba-tó, és az ásványi mellékágrend-szerben lévő újszigeti vizes élőhely rávezető fokainak a szelvényét. Dunakiliti térségében a frissen rehabilitált Lénai-ágat rákötötték a Görgetegi-Duna-ágra. Hamarosan elkészül a Jegenyési-ág kotrása is. Átalakították a Ferde-gátat, továbbá a Barkás-ágat rányitották az Öreg-Duna medrére. Elkészült a Lénai-ág vízkivételi műtárgy és fejlesztették a denkpáli ágvéglezárás melletti bal parti árapasztót.

Magasították a Szent Kristóf hidat

Kisbodak külterületén a Szent Kristóf híd és vízszintszabályozó műtárgy fejlesztésének a kiviteli munkáit a napokban fejezte be a vállalkozó. Az árvízlevezetés feltételeinek javításáért a pályaszerkezet felső szintjét 93 centiméterrel magasították.

A Dunasziget külterületén lévő, Kőhíd nevű vízszintszabályozó műtárgy rekonstrukciós munkái és a Spelláki-, valamint a Szürkei-töltőbukó átalakítása a végéhez közeledik.

Munkálatok a dunakiliti duzzasztóműnél

A dunakiliti duzzasztómű, valamint a szivárgócsatorna vízszintszabályozó műtárgyainak a felújítási munkáin is dolgoznak a szakemberek egy országos, 7 nagy műtárgyat érintő, 13 milliárd forintos projekt keretében. Eddig már a duzzasztómű két nyílásának és két pillérének a kiviteli munkái készültek el. Az elektromos rendszer komplex felújítása mellett dolgoznak a rehabilitációval is. A már elavult irányástechnikai rendszer helyett korszerű vezérlési rendszert építettek ki, teljesen új kapcsolószekrényekkel. Ütemesen folynak a duzzasztómű felett végighúzódó üzemi híd acélszerkezetének korrózióvédelmi munkái is. Befejezéséhez közeledik a létesítményt villamos energiával ellátó transzformátorház és a trafó felújítása. A szivárgócsatorna vízszintszabályozó műtárgyainál is találkozhatunk a kivitelező munkatársaival.