Milliós agrárminiszteri támogatás a kórháznak

Anyagilag is támogatja az egészségügyi dolgozókat és a koronavírus-járvány elleni védekezést Nagy István agrárminiszter. A tárcavezető egymillió forintot ajánlott fel a Mosonmagyaróvár és Vonzáskörzete Lakosságának Egészségügyi Ellátásáért Alapítványnak.

Az emberi élet védelme az elsődleges közös feladatunk – közölte Nagy István agrárminiszter. A tárcavezető szerint hazánk soha nem látott kihívással néz szembe, éppen ezért fontos az összefogás. Minden támogatást meg kell adni az egészségügyi dolgozóknak, akik megfeszített erővel és tudásuk legjavát adva küzdenek a koronavírus-járvánnyal. „Szeretném megköszönni azt az erőfeszítést, amit nap mint nap tesznek” – fűzte hozzá.

A tárcavezető arra emlékeztetett, hogy a kormánynak kötelessége olyan intézkedéseket hozni, amelyek a magyar emberek egészségének megőrzését és a koronavírus terjedésének meggátolását szolgálják. Emellett azonban egyénileg is fontos a cselekvés. Éppen ezért Nagy István agrárminiszter, Mosonmagyaróvár térségének országgyűlési képviselője, egymillió forintot ajánlott fel a Mosonmagyaróvár és Vonzáskörzete Lakosságának Egészségügyi Ellátásáért Alapítványnak. Kifejtette: most igazán nagy megpróbáltatás előtt áll hazánk, a nemzeti érdek pedig megkívánja azt, hogy személyes komfortérzetünkről valamilyen szinten lemondjunk. Ezért fegyelmezetten kell viselni a korlátozásokat, hiszen így lehet a járványt a leghatékonyabban kezelni. A miniszter felhívta a figyelmet arra is, hogy a koronavírus-fertőzés kifejezetten az idős emberekre, krónikus betegekre veszélyes. Ezért rájuk kell a legjobban vigyáznunk.

– Szeretném ráirányítani a figyelmet arra, hogy fegyelmezetten, egymásra odafigyelve mérsékelni tudjuk a járvány okozta károkat. A járvány új szakaszába lépve, a csoportos fertőzések időszakában egyre többször kell majd feltennünk a kérdést, hogy „miben segíthetek?” – emelte ki az agrárminiszter.