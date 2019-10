Milliárdos útfelújítási program Kapuváron

A milliárdhoz közelít az az összeg, amit Kapuvár az elmúlt ciklusban az útjaira, járdáira költött. A Vargyas utcára költöttek a legtöbbet.

„A város gazdálkodása stabil és vannak tartalékaink. A jövőben is felelősen kell gazdálkodnunk, ha folytatni akarjuk azt az útfelújítási programot, amibe belevágtunk” – mondta elöljáróban Hámori György, Kapuvár polgármestere, akit a város előző ciklusban elvégzett útrekonstrukciós munkáiról kérdeztünk.

2014-től mostanáig a város több területén is sor került felújításokra, volt, ahol a teljes, volt, ahol a legszükségesebb szakaszok kaptak új burkolatot. A jövőben innen folytatják a munkagépek. A beruházásokat a csapadékvíz-elvezetés rekonstrukciója kísérte. A rábaközi kisvárosban népszerű a járdafelújítási program is, ahol a lakók vállalják a munkát, ott az önkormányzat biztosítja az anyagot.

868 millió 509 ezer 607 forint a pontos összeg, amit utakra költöttek ebben a ciklusban Kapuváron. Ennek felét, 425 millió forintot a sikeres pályázatok adják, a többit, 443 millió forintot viszont saját forrásból teremtették elő. Talán ezért is hangsúlyozza Hámori György a jövőbeni stabil gazdálkodás fontosságát.

A legköltségesebb a listán a város legrégebbi utcájának, a Vargyas utcának a felújítása. Lévén, hogy nagyon rossz állapotban volt, az önkormányzat nem várt pályázatra, teljes egészében saját erőből láttak neki a rendbetételének. A Fő térről induló kerékpáros-útvonalak szinte mindegyike megújult, vagy a hiányzó szakaszokon megépült. A főútvonal és a Beled felé vezető út mellett új kerékpáros- és gyalogátkelők létesültek, illetve elvégezték a kerékpárutak belvárosi összekötését.

A nagy kihívás a következő időszakban az M85-ös gyorsforgalmi út átadásával a város déli irányú megközelíthetőségének javítása lesz. Nemsokára megkezdik a Zrínyi utca felújítását. Megnyitották a városközpontot kímélő ipartelepi elkerülő utat, és nemcsak terveik, hanem elnyert támogatásaik is vannak arra, hogy folytassák a város útjainak és járdáinak sok százmilliós felújítási programját.