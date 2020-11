Milliárdos fejlesztés – Az E épület is megújult a Széchenyi-egyetem győri campusán – fotók

Befejeződött a győri Széchenyi István Egyetem E épületének korszerűsítése, amelynek átadására a koronavírus-járvány miatti szigorításokra figyelemmel online sajtótájékoztatón került sor. A felújítással teljessé vált a győri belső campus rehabilitációja. Jövőre az intézmény újabb három létesítménye újul meg.

Uniós támogatásból

A Széchenyi István Egyetem azt a stratégiai célt tűzte ki magának, hogy valamennyi épületét felújítsa a fenntarthatóság és a klímavédelem jegyében, társadalmi felelősségvállalását is szem előtt tartva. Fontos az is, hogy az ingatlanok külső megjelenésükben méltók legyenek ahhoz, hogy a minőségi oktatást és szolgáltatásokat nyújtó intézmény Magyarország egyik vezető tudásközpontjává vált, s mára a két legnagyobb nemzetközi felsőoktatási minősítő szervezet – a QS és a THE – listájára is felkerült.

Az egyetem az elmúlt évtizedben nagyszabású fejlesztési programot hajtott végre, ami az új létesítmények építése mellett kiterjedt a győri campus kollégiumi szárnyainak és tanulmányi épületének energiatakarékossági megújítására is. Ebben a folyamatban jelent újabb mérföldkövet, hogy az intézmény a Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft. által vezetett konzorcium tagjaként 1 milliárd 820 millió forint európai uniós támogatást nyert el öt győri épületének energetikai fejlesztésére. A felújítások közvetlen célja az ingatlanok hőveszteségének csökkentése, az épületszerkezetek szigetelése, korszerűsítése, élettartamának növelése, valamint a megújuló energiafelhasználás növelése.

A projekt két eleme már kész

A projekt megvalósítása 2017-ben kezdődött. A beruházássorozat első elemeként az igazgatási épület korszerűsítése 2018 elejére valósult meg, míg az oktatási termeknek helyet adó, csaknem 2300 négyzetméter fűtött alapterületű E épület energetikai felújítása nemrégiben fejeződött be. Ebből az alkalomból tartott az egyetem sajtótájékoztatót. „Azt szokták mondani, hogy nem a ruha teszi az embert, de azért nem mindegy, milyen ruha van rajtunk” – mondta a koronavírus-járvány miatt online megrendezett eseményen dr. Földesi Péter, az egyetem rektora, utalva arra, hogy folyamatosan újítják fel az épületeket. A rektor megköszönte mindazok – köztük a kormány – segítségét, akik hozzájárultak a beruházás megvalósulásához.

Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő a Széchenyi-egyetemet Magyarország egyik legdinamikusabban fejlődő egyetemének nevezte, majd azt kívánta a hallgatóknak és a munkatársaknak, hogy a járvány után mielőbb vissza tudjanak térni a megújult környezetbe. „Azon dolgozom, hogy az egyetem következő nagy fejlesztése, a volt kekszgyár területére tervezett innovációs és technológiai park is mielőbb elkészüljön” – ígérte. Maczkó Márton, az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnöke a hallgatók nevében köszönetet mondott a beruházásért az egyetem vezetésének.

Mészáros Nóra projektmenedzser a munkálatok részleteit ismertette. Az E épület lapos teteje hő- és vízszigetelést, a homlokzatok hőszigetelést kaptak. Megtörtént a külső ajtók, ablakok cseréje és a fűtési rendszer szabályozhatóvá tétele is. A létesítményre 23,6 kilowatt teljesítményű napelemes rendszer került, ami csökkenti a villamosenergia-költségeket.

Újabb beruházások jövőre

A projektből még három épület – a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Áldozat utcai központja, az Apáczai Csere János Kar II. számú, Liszt Ferenc utca 17. szám alatti oktatási épülete, valamint a Bridge Hallgatói és Oktatói Klub – felújítása van hátra. Ezek esetében a közbeszerzési eljárás van folyamatban, a kivitelezésre jövőre kerülhet sor.

A jogi kar székhelyén az E épülettel megegyező tartalmú korszerűsítés történik azzal a különbséggel, hogy ott a tetőn már vannak napelemek. A Liszt Ferenc utcai, műemléki védettséget élvező épület hőszigetelő vakolatrendszert, részlegesen kőzetgyapot hőszigetelést, valamint új nyílászárókat kap. A nyílászárócserére és a homlokzati hőszigetelésre sor kerül a Bridge Hallgatói és Oktatói Klubnál is, ahol a fejlesztés része még a földszinti falak vizesedésének megakadályozása, illetve a földszintes tömb lapos tetejének vízszigetelése és burkolatcseréje.

Fontosak az olcsóbban fenntartható épületek

A Széchenyi István Egyetem alapítványi fenntartásban működik augusztus 1. óta. A modellváltás által biztosított új keretek növelik az intézmény hatékonyságát, rugalmasságát, emellett gazdasági stabilitást adnak, ami a valódi autonómia alapját jelenti. Mindebben a nemzetközi szintű oktatási-kutatási tevékenységet végző munkatársak és a minőségi eszközpark mellett a szintén nemzetközi színvonalat képviselő és alacsonyabb fenntartási költségük révén pénzügyi megtakarítást eredményező épületek is nagy szerepet játszanak. Ezek együttesen adnak lehetőséget a hazai és a globális versenyben elérendő sikerekhez.