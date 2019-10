A Széchenyi-egyetem és a Kisalföld közös rendezvényének, a Nyugdíjasegyetemnek 19. évfolyama kezdődött el hétfőn. Dr. Horváth András az égen látható hétköznapi különlegességekről beszélt.

Miért színes a szivárvány, miért vörös a naplemente? Szép számmal gyűltek össze hallgatók tegnap a győri Nyugdíjasegyetem őszi szemeszterének nyitóelőadására, hogy megtudják a választ. Rákosi Zsolt, az Arrabona Városi Nyugdíjasegyesület elnökének köszöntője után ugyanis dr. Horváth András fizikus és csillagász, a Széchenyi-egyetem rektorhelyettese arra biztatott előadásában, hogy jártunkban-keltünkben gyakrabban nézzünk a fejünk felé, mert sok érdekes fényjelenséget fedezhetünk fel az égen. Előadása röviden bemutatta a színes égi jelenségek, mint a szivárvány, a melléknapok, a felhők árnyékának fizikai hátterét, sok színes kép és egy-két kísérlet segítségével.

Otthon is kipróbálhatjuk: világítsunk meg alulról egy flakon citromos vizet, s észleljük, hogy a fény szóródása miatt alul még kék, felül már sárga a víz. A hallgatók megtudták, hogy a fényszóródás miatt látjuk vörösnek a naplementét, színesnek a szivárványt. Minél több a por a magas légkörben, annál vörösebb a naplemente. Arra is felhívta a figyelmet, hogy az ég nem egyenletesen kék: ahol sok a por és a pára, ott piszkosabb sárga, a kezünkkel kitakart nap körül pedig világosabb. Gyönyörű, amikor a lenyugvó nap sugarait kitakarja a távoli Alpok egy hegye, így téve sávossá egy felhőt. „Aki tudja, hogy mit és hol keressen, az sok csodát láthat az égen” – fejezte be előadását dr. Horváth András.

A következő, október 21-i előadás témája a tömegturizmus lesz.