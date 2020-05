Mielőbb elkezdenék az alsó-szigetközi elkerülő építését

A teherforgalom jelentős növekedését és a szigetközi falvak utóbbi években ugrásszerűen megnövekedett népesedési hullámát a közúti infrastruktúra nem követte. A mostani helyzet az alsó-szigetközi településekről ingázóknak mindennapi nehézséget okoz.

A szigetközi falvak ugrásszerűen megnövekedett népesedési hullámát a közúti és egyéb infrastruktúra az utóbbi években nem követte. Jelentősen megnövekedett a forgalom, csúcs­időben rendszeressé váltak a dugók, a hullámokban érkező torlódás pedig Győrben is fennakadást okoz.

Élhetőbb települések

A 2×1 sávosra tervezett, nagyjából 12 kilométer hosszú út Dunaszeget, Győrladamért, Győrzámolyt és Győrújfalut elkerülve Vámosszabadi, Szitásdomb lakóparknál kapcsolja be őket a 14-es útra. Az elkerülő megépítésével élhetőbbé válhatnak a települések, a járműtömeg megosztható, szétterelhető lenne, és kiszámíthatóbbá válna a győri forgalmi hatás is.

Nagy István miniszter, or­­szággyűlési képviselő és az alsó-szigetközi településvezetők javaslatára a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés ülésén a képviselők az év elején elfogadták azt a határozatot, amely a településeket elkerülő, jövőbeli közút megépítéséhez szükséges előkészítő munkák mielőbbi elkezdését szorgalmazza. A közgyűlés egyhangúlag felhatalmazta Németh Zoltán elnököt, hogy a kezdeményezést továbbítsa a közlekedési szaktárca és más érintett szervezetek felé, sürgetve a javasolt útvonal előkészítésének mielőbbi megkezdését.

Kijelölték a nyomvonalat

Németh Zoltán a Kisalföld megkeresésére elmondta, hogy az elmúlt időszakban az érintett települések polgármestereinek teljes egyetértésével elfogadták a megyei rendezési tervet, kijelölték az elkerülő út nyomvonalát és a rácsatlakozások helyét is. „Az Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz benyújtott nyomvonalterv a megvalósulása után az érintett falvak további bővülését, fejlődését is szolgálja. Érdemes hosszú távon gondolkodva terveznünk, hiszen egy ilyen beruházás elkészülése akár 10 évbe is telhet” – tette hozzá.

Egyetértés a polgármesterek között

Győrzámoly polgármestere, Pulai Nikoletta lapunknak elmondta, hogy megválasztása óta prioritást élvez az elkerülő út megépítésének témája, ezért hívta össze a négy érintett település polgármestereit és közösen fogalmazták meg Nagy Istvánnak címzett levelüket, amit Németh Zoltánnak is elküldtek. Az elnök már az első megkeresés alkalmával támogatásáról biztosította a településvezetőket. A polgármesterek alig néhány hónap leforgása alatt jutottak el addig, hogy a közgyűlés elé terjesszék az elkerülő út megépítésének kezdeményezését.

Pulai Nikoletta hozzátette: az öt polgármester között teljes az egyetértés. A polgármester azért is gondolja halaszthatatlannak az út megépítését, mivel az 1401-es út kettévágja a falu életterét. Újabb telkek kialakítását tervezik (most ötvennyolcat), ez pedig újabb autókat jelent. Az út megépítésével nyílna meg a lehetőség ipari területek fejlesztésére és további telekkialakításokra is. A jövőbeni terveik között szerepel még, hogy a falut átszelő út forgalmát lassítsák.

Győrladaméron is nagy az átmenő forgalom

Pappné Kett Adrienn, Győrladamér polgármestere elmondta, hogy náluk is az átmenő forgalom megnövekedése okozza a legnagyobb problémát. Kiemelte, hogy a térség többi településéhez hasonlóan hozzájuk is egyre több városból kiköltöző érkezik. Az előző ciklusban megkezdett telekkijelöléseknek köszönhetően a jövőben ötvenegy családdal – és az ő autóikkal – bővülhet a település. Az elkerülő út megépítésével biztosítható, hogy hosszú távon is élhető legyen a falu – mondta.

Babos Attila, Dunaszeg polgármestere is azt mondta, hogy a reggeli és délutáni órákban a személyautók, napközben pedig a teherautók forgalma jelentős. Mint fogalmazott, már önmagában a teherforgalom csökkenése óriási előny lenne. Tőle tudtuk meg azt is, hogy az elkerülő út immár közel negyvenéves tervét vették elő és azt módosították a jelenlegi igényekhez. Az 1401-es út – ami jelen pillanatban a Szigetköz fő közlekedési útja – mára annyira körbeépült, hogy annak szélesítése nem megoldható, ezért mindenképpen szükség van az új közút megépítésére.

Ambrus Gellért, Vámosszabadi polgármestere azt hangsúlyozta, hogy településük azért vált érintetté a tervezett út kapcsán, mert annak a végpontja a Szitásdomb lakópark környékére kerülne. Az új út Vámosszabadi tekintetében a jövőbeni elképzeléseik megvalósítása miatt is fontos, mert bővítik a lakóparkot, illetve a 14-es út nyugati oldalán – az elkerülő út kikötésének tervezett környékén – sport- és gazdasági célú fejlesztéseket terveznek.