Mérföldkőhöz érkezett az egymilliárd eurós kertészeti központ Hegyeshalom és Bezenye határában

A német ingatlanfejlesztő cég együttműködési szerződéseket kötött a Széchenyi István Egyetemmel és a két érintett önkormányzattal is.

Magyarország történetének egyik legnagyobb beruházását tervezik Hegyeshalom és Bezenye határában. Az egymilliárd eurós kertészeti központ jelenlegi állásáról Hubert Schulte-Kemper, a FAKT AG vezérigazgatója nyújtott tájékoztatást, kitérve az E.ON-nal közös energia programra is. A német ingatlanfejlesztő cég kedden Mosonmagyaróváron együttműködési szerződéseket kötött a Széchenyi István Egyetemmel és a két érintett önkormányzattal is.

Kertészeti termelési, feldolgozási és logisztikai központ létesítésébe fogott a FAKT AG. Mindezt az évekig tervezett Eurovegas helyére, 330 hektáron, melyet tavaly megvásároltak. A kudarcba fulladt kaszinóváros-projekt után sokan kíváncsian várták a folytatást, mely azonban az előzőnél is kecsegtetőbben hangzik.

A hármashatár közelében ugyanis a hazai beruházások egyik legnagyobbikát ígérik mintegy egymilliárd euróból. Ennek részleteibe a német ingatlanberuházó cég vezérigazgatója, Hubert Schulte-Kemper avatott be kedden Mosonmagyaróváron.

„Nem akarunk senkit kiszorítani a piacról. Az elmúlt időszakban mintegy harminc vállalkozás képviselőjével tárgyaltunk, zöldség- és gyümölcs termelőkkel. A minőségi magyar mezőgazdasági termékek piacra juttatásában kívánunk segíteni” – fogalmazott a vezérigazgató.

Mint elhangzott, öt éven belül szeretnék megépíteni az üvegházakat, az ehhez tartozó feldolgozó- és logisztikai központtal. A növekvő európai halfogyasztás miatt haltenyésztésben is gondolkodnak. Újdonságként a turizmus irányában is nyitottak, egy lakóautó-parkoló és egy kemping is lehet a minden kor igényeit kielégítő kamionparkoló és motel, továbbá a lakások mellett.

További részletek a Kisalföld szerdai számában.