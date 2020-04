Melinda harmóniát közvetít muzsikájával

Improvizációs darabokat játszik, ezen keresztül találta meg az utat önmagához és mások lelkéhez. Hisz a zene gyógyító erejében, zenél a Hova Tovább Alapítvány fogyatékkal élő fiataljainak és arra biztat, keressük meg önkifejezésünk eszközét.

– Van művészvonal a családunkban, anyukámnak nagyon szép hangja van, de neki nem adatott meg a zenei pálya. Én zeneiskolába jártam. Második osztályban, amikor hangszert kellett választanunk, bementem a legfelső terembe, és anélkül, hogy bárki javasolta volna, hazamentem egy hegedűvel – meséli Gyulai Melinda hegedűművész, két gyerek édesanyja.

– Azóta nekem szerelem a hegedülés, egyértelmű volt, hogy a Zeneakadé­miá­ra megyek. Sokat köszönhetek a zeneiskolai tanárnőmnek, Margó néninek, aki megtanított az alapokra. Soha nem okozott gondot, ha gyakorolni kellett. A tizenkét éves lányom ugyanazt éli meg a sütésben, mint én a zenében. Három-négy órán keresztül feltöltődik a konyhában és elkészít egy olyan süteményt, amihez én hozzá sem merek kezdeni. Amikor felnő, cukrászmanufaktúrát szeretne nyitni. Áldásnak tartom, ha megtaláljuk azt a tevékenységet, amiben feloldódunk és ami segít a belső vívódásainkat megélni, irányítani. Amikor épp a készülő ebédre figyelek, a konyhában kapom elő a hegedűt. Szereti a családom is, természetes része az életünknek – mondja mosolyogva Melinda.

Tiszaújvárosban született, éltek Debrecenben, Budapesten, Dunakeszin, végül Harkán állapodott meg a család. – A természetben érzem igazán otthon magam, ezért is választottuk Harkát. Mindig inspiráltak a természeti hangok, a madárcsicsergés, a szél zúgása, a patak csobogása, ezekkel színesítem a zenei improvizációimat. Az élő zenében a hangszer rezonál a testünkkel, tehát közvetlenül fejti ki hatását. Nem törekedtem rá, hogy tudatosan kidolgozzak egy módszert, figyeltem, mi az, ami rám pozitívan hat és azt adom át másoknak is. Hétfőnként zenélek a Hova Tovább Alapítvány fogyatékkal élő fiataljainak, velük különleges élményeket élek meg. Aki nem tud beszélni, odajön hozzám és megsimogatja a kezem, megölel. Egyik zenekarban sem tapasztaltam meg ezt az áramlásérzést, hogy amit én adok, az visszafele is sugárzik. Itthon is szoktam szervezni házi koncerteket, teázunk, sütizünk, beszélgetünk. Aláfestésnek természeti képeket vetítek, a gyerekeket leköti, miközben a zene is átmegy – ecseteli csillogó szemmel.

Melinda úgy véli, az egészséges embernek is szüksége van arra, hogy a mindennapokban megtalálja a harmóniát, a belső békét. Ezt szeretné közvetíteni a zenéjével.