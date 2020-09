Megyei közgyűlés – a Magyar Falu Programban 2-4 milliárd forintnyi forrás jut szűkebb pátriánk útjaira évente

Nagy Ágnes, a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettese a közgyűlés pénteki ülésén kiemelte, a bűnmegelőzés akkor a leghatékonyabb, ha a rendőrség, a polgárőrség, a civil szervezetek, az önkormányzatok és az állampolgárok is együtt tudnak működni.

Megyénkben is dívik az „unokázós csalók” által elkövetett bűncselekmény, amelyre nem győzik elégszer felhívni a figyelmet. Nagy Ágnes egy napokban történt eseten keresztül szemléltette, mennyire kifinomult módszerekkel dolgoznak a csalók, s mennyire fontos az együttműködés összehangolása ilyen eseteknél is. „A bűnalkalmak csökkentése érdekében igyekszünk minél több rendezvényen, falunapon, családi napokon részt venni. Ilyenkor nem csak tájékoztatjuk a lakosságot, hanem a bizalomépítés is fontos része a munkánknak, hogy a lakosság merjen szólni, ha bármi rendelleneset észlel környezetében”- hangsúlyozta.

A rendőrfőkapitány-helyettes a beszámolóban arra hívta fel a figyelmet, hogy az áldozattá válás esélyének mérséklése és a bűnmegelőzés érdekében nagyon fontos a külvilág, vagyis a tágabb család, barátok, orvos, tanár szerepe: észreveszik-e, hogy probléma van és mindezt szóvá is teszik-e? „De sokat számít az elkövetők elfogásában a bűnmegelőzési stratégiánk, valamint a településekre telepített kamerarendszer is”- tette hozzá.

Németh Zoltán köszönetét fejezte ki és hasznosnak nevezte, hogy a rendőrség munkájának ezt a szegmensét is megvilágította az alezredes. Kecskeméti Attila, a Magyar Közút Zrt. Győr-Moson-Sopron Megyei igazgatója tájékoztatójában elismerte, a megyei úthálózat kétharmadán rossz minőségű a burkolat. „A változáshoz 10 év alatt évente nagyjából 120 km utat kellene jó állapotba hozni. Erre viszont nem áll rendelkezésünkre elegendő forrás. Az út meghibásodásának függvényében 1 km út felújítása 50-150 millió forintba kerül, a Magyar Falu Programból és más forrásokból körülbelül 50 km-nyi út újul meg évente”- magyarázta.

„Fontos látnunk azt is, hogy megyénk közútjain a földrajzi elhelyezkedésből adódóan jelentős mennyiségű forgalom bonyolódik, így az utak is jóval hamarabb használódnak el, mint az ország más, tranzitforgalommal kevésbé terhelt régióiban”. Majd szemléltetésképpen elmondta, egy kamion elhaladása a közúton 5000 személygépkocsi terhelésének felel meg. Kecskeméti Attila ismertette, számos útfejlesztés kapott már engedélyt, amik kivitelezése a járványügyi helyzet miatt csúszik. Emellett pedig már a jövő évben felújítandó utak tervezése, jóváhagyása és forráselosztása zajlik.

A megye elnöke hozzátette, eddig soha nem látott mértékű útfejlesztések vannak folyamatban és tervben, és az erre szánt forrás is növekedett a korábbi évekhez képest. „Ugyanakkor a folyamatos fejlesztések következtében kevesebb kapacitás jut a három-és négyszámjegyű útjaink felújítására, karbantartására, pedig ezekre is igény volna, hiszen itt is nagy a mobilitás és a közúti forgalom. A beszámolóból is látszik, a Magyar Közút lehetőségei szerint mindent megtesz azért megyénkben, hogy az úthasználók megfelelő utakon közlekedhessenek”- mondta Németh Zoltán.

A Közgyűlés további napirendi pontjaként jóváhagyta a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat és a Kirgiz Köztársaság Kormánya Dzsalal-Abad Megyei Meghatalmazott Képviselőjének Hivatala közötti kereskedelmi-gazdasági, tudományos-technikai és társadalmi-kulturális együttműködési megállapodás jövőbeni megkötését. A képviselők emellett egyhangúlag támogatták annak a pályázatnak a benyújtását, mely 2021-2027 közötti tervezési időszak stratégiai- és projektszintű előkészítését célozza. Ezzel a megyei önkormányzat már a következő forrásokról való döntést készíti elő.