Megyei kórusok lépnek fel a Szentatya előtt, győri karnagy is vezényel

Ferenc pápa budapesti szentmiséjén fontos szerepet kap a több mint kétezer fős, országos egyesített kórus. A csoportnak Győr-Moson-Sopron megyei tagjai is vannak.

Nagy várakozás előzi meg Ferenc pápa budapesti szentmiséjét, amelyet az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus zárónapján tart. Az eseményen egy országos egyesített kórus is fontos szerepet kap, a több mint kétezer fős csoportnak Győr-Moson-Sopron megyei tagjai is vannak. A győri Palestrina Kórus 23 fővel képviselteti magát. Vezetőjük, Katona Tibor két művet is vezényel a Hősök terén. A kórus tagjai nem először énekelnek kiemelt egyházfő előtt, 1996-ban, II. János Pál pápa látogatásakor már megcsillogtatták a hangjukat, igaz, akkor csak hétszáz főből állt az ünnepi kórus.

– Számos művet kellett megtanulnunk. Néhányat mi is énekeltünk már, de rengeteg új is bekerült a forgatókönyvbe. Közel leszünk a Szentatyához, érezhetjük majd fizikai közelségét, kisugárzását. A jelenlététől reméljük, egy olyan belső feltöltődést, élményt kapunk, amit tagjaink sohasem fognak elfelejteni – mondta a Kisalföldnek Katona Tibor.

Az áldoztatás alatt vezényel

A karnagy számára is felejthetetlen élmény lesz a vasárnapi szentmise, hiszen két művet fog vezényelni az áldoztatás alatt.

– A vezető karnagytól, Sapszon Ferenctől kaptam a felkérést. Az áldozás elején egy antifónás zsoltárt fogok vezényelni, majd az áldoztatás végén egy német nyelvű motetta következik, a Te Deum fordítása, amelynek négyszólamú változatát hallhatják majd a hívők. Mindkettőt orgonaszó kíséretében – fogalmazott. Hozzátette: – Ez a fellépés nekem és a kórusnak is ajándék, amit a jó Isten megadott számunkra. Az egyházi zenész akkor kapja meg a jutalmát, ha az a liturgia méltó az ünnephez, méltó az Úristenhez, és méltó a Szentatyához. Ezekkel a gondolatokkal készülünk a vasárnapi istentiszteletre.

Óriási élmény mindenkinek

A mosonmagyaróvári Szent Gotthárd-plébániatemplom énekkara, a Szent Krisztina Kórus is részt vesz a pápai szentmisén. Húszan utaznak majd a fővárosba, és énekelnek több tízezer ember előtt.

A kórus vezetője, Szalainé Sándor Katalin szerint nagy felkészülést igényelt a közös munka, a héten többször próbáltak a tagok, emellett ma és holnap is négyórás gyakorlás, főpróba lesz Budapesten.

– A pandémia idején online segítettem a kórustagokat, hangfájlokba felénekelt hangüzeneteket kaptak, így az otthoni bezártság idején már tudtak készülni. Aztán amikor újra lehetett találkozni, azonnal elkezdtük a közös próbákat. Hatalmas élmény mindannyiunknak, hogy a Szentatya előtt énekelhetünk a többi kórussal együtt – fogalmazott. Hozzátette: ritka ez az alkalom, nem sokan mondhatják el magukról, hogy a Szentatya előtt énekelhetnek.

– A kórustagok nem félnek a feladattól, de egy kis izgalom azért természetesen van bennük.

Egymást segítik a szólamok

A Hegyeshalmi Kulturális Egyesület Erkel Ferenc Vegyeskara is része a több mint két- ezer fős kórusnak – számolt be róla a LajtaPress szeptember 7-i száma. Salzer Géza kórusvezető elmondta: huszonegy fővel ők is részt vesznek a pápai szentmisén.

– Nagy élmény lesz és motiváló egy több ezer fős kórusban énekelni, még akkor is, ha a huszonnégy tételből álló repertoár nagy feladat egy amatőr kórus számára. Az egyszerű, egyszólamú zsoltárok mellett hét-nyolc szólamos kórusrészek is vannak, illetve olyan komolyabb darabok – Liszt Ferenctől, Kodály Zoltántól vagy éppen Harmat Artúrtól –, amelyek illeszkednek a pápai szentmise rangjához. Bár nehezebbnek tűnik, egy ekkora kórusban mégis könnyebb énekelni, hiszen az egyes szólamok nagyon jól tudják egymást segíteni, szinte viszi az egyik a másikat. A legmagasabb hang is csillogva kijön ilyenkor – fogalmazott Salzer Géza.