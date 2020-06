Megviselte az élet és a sors a mosonmagyaróvári Smuk Imrét

Smuk Imre a zsidó temetőnél lakott családjával, ahol gondnokként dolgozott. Nemrég daganatos betegségben hunyt el felesége, a férfi az elmúlt öt évben három stroke-ot szenvedett el. Rokkantnyugdíjából próbál élni napról napra, de lakhatása is kérdéses. A Futura mellett, egy régi, használaton kívüli vendéglátóhely romjaiban fogadott minket.

Egy ágy, két polcos szekrény. Egy régi kocsma kiszolgáló- pultja Smuk Imre konyhája. Néhány élelmiszerrel. Pár hete még az sem volt neki. A Zsidó Hitközség tulajdonában álló szolgálati lakásban laktak korábban feleségével. Kósa Imréné már az angyalokkal van, hosszan tartó daganatos betegségben hunyt el decemberben.

A hatvanas évei elején járó férfi 2015 óta három stroke-ot szenvedett el, melynek szövődményeként jobb oldalán részlegesen bénult. Járni ugyan tud, az orvosi kezelésekre azonban nem képes elmenni, egyetlen apró szobájában végzi a gyógy­torna feladatsorait, amikor van ereje. Igazából, amikor van lelki ereje hozzá. Imre bácsiként szólítjuk, mikor belépünk hozzá, de azonnal szavunkba vág.

– Fiatal vagyok még, csak megviselt az élet. Mikor a zsidó temetőnél laktunk, még minden rendben volt. Gondnok voltam, örültem, hogy tudok dolgozni. Aztán jött az érrendszeri betegségem. Később az élettársam lett beteg, decemberben hunyt el daganatos betegségben – kezdte beszélgetésünket Smuk Imre könnyekkel a szemében.

Felesége halála után el kellett költözniük. Tizenegy éves fia sem lehet vele, a kis Ricsi nagyobbik testvére gyámsága alatt áll. Imrét 70 százalékban rokkantosították le. Rokkantnyugdíja 27 ezer 700 forint. Hamarosan jelenlegi „otthonából” is mennie kell, ugyanis nem tudja fizetni a bérleti díjat. Nagyon elkeseredett, látogatásunk alatt végig zokogott. A szerény szoba polcain azonban családi fotók árulkodtak arról, hogy annak idején boldog volt. A mosonmagyaróvári Példa Egyesület évek óta a családja mellett áll, most is segítettek neki. Az utóbbi időben kapott tartós élelmiszert, de rövid időn belül sikerült beszerezni számára egy mikrohullámú sütőt és egy villanymelegítőt is.

– Furcsa hogy az embereket érdekli a sorsom, segíteni szeretnének rajtam. Egyelőre el tudom látni magam. A villanymelegítőnek nagyon örültem, így legalább tudok meleg ételt készíteni magamnak. Az idő a legnagyobb ellenségem, nagyon félek, mit hoz a jövő és hova kerülök – sírta el magát a férfi. Hozzátette: vannak dolgok, amiket csak pénzért lehet megvenni. Nyolcszáz forint van mindössze a zsebében. Ebből kellene újra magára találnia.

Az élet próbára tesz minket, embereket. Egyszer elvesz tőlünk, máskor meg ad. Nehéz megmondani, hogy Smuk Imrének mit tartogat a jövő. Ezen gondolkodunk, mikor készülünk otthonát elhagyni. A csendet egy régi televízió hangja töri meg. Sportműsor megy egy csatornán. Labdarúgás. Annak idején Imre bácsi is játszott, kapus volt. Akkor, amikor még minden másképp volt…