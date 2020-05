Megújult Győr honlapja

Egy lendületes, látványos honlap várja látogatóit a weboldalon.

„Győr az innováció városa, ezért itt volt az ideje, hogy városunk honlapja – www.gyor.hu – is ezt szemléltesse. A mai kor igényeit maximálisan kiszolgáló, dinamikus, ugyanakkor átlátható, jól strukturált portál született” – mondta Dézsi Csaba András polgármester. Hozzátette,

Egy olyan felhasználóbarát honlapot álmodtunk meg, amely a különböző technikai eszközökön optimalizáltan jelenik meg, ezért ugyanolyan könnyen kezelhető okostelefonon, mint asztali számítógépen vagy tableten. Bízom benne, hogy elnyeri a győriek tetszését.

A városi honlap az önkormányzat elsődleges tájékoztatási felülete, ezért a fontos tudnivalók, a legfrissebb hírek a főoldalon egy kattintással elérhetők. Külön felületet kaptak a weboldalon az aktuális, koronavírus járvánnyal kapcsolatos tudnivalók, és a Győri Segélyalap is.

Győr kulturális értékei, gasztronómiai- és szálláskínálata, programjai között továbbra is a www.hellogyor.hu weboldal kalauzolja az érdeklődőket – a magyar mellett angol és német nyelven is, azonban ezek a turisztikai tartalmak az új honlapról témakörönként is elérhetők.

A weblap indulása után is folytatódik a munka: a következő napokban, hetekben a szakemberek tovább dolgoznak az átálláson, hogy minden funkció a helyére kerüljön, s a szükséges finomhangolások is megtörténnek.