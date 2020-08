Megújult Fertőszentmiklóson a vasúti állomásépület – fotók

Kívül-belül megújult a vasútállomás épülete Fertőszentmiklóson.

A GYSEV Zrt. saját forrásból végezte el a munkálatokat, amelynek köszönhetően augusztustól komfortosabb és kényelmesebb körülmények várják az állomásra érkező utasokat.

A GYSEV Zrt. idén áprilisban kezdte meg az állomásépület teljes felújítását Fertőszentmiklóson. A munkálatok nagy részét a vasúttársaság szakemberei végezték el, néhány speciális munkafolyamathoz vettek csak igénybe külsős vállalkozókat.

A felújítás keretében az épület homlokzatára 10 centiméter vastag grafitos szigetelő rendszer került, a szilikonos vakolatot díszítőelemek egészítik ki. Szintén leszigetelték és festették az állomás mellett található biztosítóberendezési és távközlő épület homlokzatát. Az állomásépület új csatorna és lefolyó rendszert kapott, emellett az előtetők lemezfedésének cseréje is megtörtént.

A munkálatok során a váróterem teljes felújítását is elvégezték a szakemberek: kicserélték a nyílászárókat, korszerűsítették a fűtési rendszert, új burkolatokat helyeztek el és megtörtént a váróterem festése is. Mivel Fertőszentmiklós is intelligens váróteremként funkcionál, ennek megfelelően kamera és füstérzékelő rendszer is került az utascsarnokba.

A felújítás részeként megújult az állomáshoz tartozó női, férfi, illetve mozgáskorlátozott vizesblokk, új gépészeti és villamos alapszereléssel, szerelvényezéssel, válaszfalakkal és burkolatokkal. Az elavult nyílászárókat az állomás és a wc épületében műanyagra cserélték, a váróterem új ajtaja pedig alumíniumból készült.

„Mindig nagy öröm látni az olyan fejlesztéseket, amelyek a térségben élők életminőségét javítják. A fertőszentmiklósi állomás az itt élők számára központi hely, hiszen innen juthatnak el a régió városaiba, vagy Budapestre. Köszönjük a GYSEV-nek, hogy mostantól az emberek számára kényelmesebb lesz a várakozás, az indulás, vagy az érkezés a fertőszentmiklósi vasútállomáson” – mondta Barcza Attila, Sopron és térsége országgyűlési képviselője.

„Fertőszentmiklós kiemelt szerepet tölt be a GYSEV életében, hiszen ez a Sopron-Győr vonal egyik fontos állomása, emellett innen indul az egyik nemzetközi vonalunk, amelyen az ausztriai Nezsiderig, vagy akár Bécsig is lehet utazni. Az elmúlt években folyamatosan újítottuk meg a vasútállomásainkat, most Fertőszentmiklós is sorra került. Intelligens váróterem van az állomáson, ami azt jelenti, hogy a pénztár nyitvatartási idején kívül is bejöhetnek az utasok a megújult váróterembe és kényelmes körülmények között várakozhatnak” – mondta Kövesdi Szilárd, a GYSEV Zrt. vezérigazgatója.

Az átadási ünnepségen Horváth Tibor, Fertőszentmiklós polgármestere hangsúlyozta: nagy örömmel vette az állomásépület felújítását, amely illeszkedik az elmúlt évek GYSEV-es fejlesztéseinek sorába.