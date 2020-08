Megújult a Zöld utcai bölcsőde Győrben – fotók

Átadták hétfőn a hatvanhat férőhelyes, megújult Zöld utcai bölcsődét. Az egy éve kezdődött beruházás több mint 425 millió forintból készült el.

Egy éve kezdődtek azok a munkálatok, amelyeknek köszönhetően megújultak a vízvezetékek, a csatornahálózat, a teljes fűtésrendszer, a padlóburkolatok alatti beton, a villanyvezetékek és a villámhárítók korszerűsítése is befejeződött a győri Zöld utcai bölcsődében.

A bölcsőde komplex fejlesztésére 317,5 millió forintot kapott a város egy TOP-programban, a további közel 108 milliót az önkormányzat állta.

Telefon- és internetvonalakat létesítettek, újratelepítették a riasztórendszert. Új színezést és szigetelést kapott az épület külső homlokzata, valamint gumiburkolattal látták el az udvaron lévő játékokat. Megújultak a bölcsőde árnyékoló- és műszaki berendezései, lecserélték az intézmény belső és külső nyílászáróit, valamint a tető víz- és hőszigetelését is jobbá tették.

Az épület egyik pavilonjában hurkot helyeztek el, hogy segítsék a hallókészülékes gyerekek közlekedését. A folyosóra pedig olyan tájékoztató táblát helyeztek el, amelyet a vakok és gyengénlátók is könnyedén elolvashatnak.

A bölcsőde átadásának ünnepségén részt vett dr. Dézsi Csaba András polgármester, valamint dr. Pergel Elza alpolgármester, valamint a terület önkormányzati és országgyűlési képviselői is. Bartalné dr. Tóth Györgyi, az Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat igazgatója kiemelte, hogy az eredmény kollégái munkáját is dicséri, hiszen segítségükkel a gyermekellátás a munkálatok alatt is zavartalan volt.