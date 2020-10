Megújult a Széchényi-kastély Fertőszéplakon

Rangjához méltó felújításon esett át a fertőszéplaki Széchényi-kastély. Az épület teljesen új külsőt kapott, belül pedig kétszázötven négyzetméteres, a Fertő-táj értékeit bemutató látogatóközpontot alakítottak ki.

– Az elmúlt kétszázötven év legjelentősebb felújításán esett át a Széchényi-kastély. Gyakorlatilag két projektről beszélünk, az egyik keretében a Fertő-táj világörökségi értékeit bemutató látógatóközpontot alakítottuk ki, a másik során a külső felújítás valósult meg – tájékoztatott Kóbor Attila, Fertőszéplak polgármestere.

Be volt szakadva a tető

Elmondta, 2010-ben egy nagyon rossz állapotú, beszakadt tetejű épület került a birtokukba. – Annak idején egy összeborulni szándékozó romhalmazból indultunk ki, amelybe a széplakiak nagyon sok közösségi munkát és energiát belefektettek. Az épület állagát veszélyeztette a beszakadt tető, úgyhogy azt önerőből megcsináltattuk. A legutóbbi, látványos felújítás a Sopron–Fertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. és a Magyar Turisztikai Ügynökség konzorciumi együttműködésében valósult meg. A turisztikai fejlesztés részeként megújult az épület homlokzata és a kerítés, utóbbi felületén időszakos szabadtéri kiállításokat tervezünk, így új és vonzó rendezvényhelyszínné válik a kastély környezete is – fejtette ki a polgármester. Hozzátette, a kivitelezést hosszú tervező időszak előzte meg, és mivel országos védettségű műemlékről van szó, sok hatósággal kellett egyeztetniük. A feltárás során a művészettörténészek Magyarországon egyedülállónak számító, XV–XVI. századi freskómaradványokat találtak, ezeket részben sikerült megőrizni, konzerválni és a keleti homlokzaton bemutatni.

Esküvők, koncertek színtere

A külső felújítás néhány hónap alatt készült el szeptember elejére 75 millió forintos keretből, ehhez kapcsolódik – külön projekt keretében – a templomliget megújítása további 25 millió forintból.

A belső terek esetében fontos szempont volt az eredeti struktúra és a több száz éves patinás gerendák megőrzése. A látogatóközpont a Fertő-táj ékkövei elnevezésű pályázat keretében újult meg 81 millió forintból, ennek kedvezményezettje a Fertő-táj Világörökség Magyar Tanácsa. – Az 1700-as évek közepén, amikor a Széchényiek elhagyták Fertőszéplakot, az épület visszakerült az Esterházyak tulajdonába. Ők a kastély két szárnyát lebontották, a másik kettőben magtárat alakítottak ki, tehát gyakorlatilag adott volt az óriási beltér. Az alsó szinten rendezvényteret alakítottunk ki – amely esküvők, koncertek, kiállítások színtere lehet –, a felső szinten pedig 250 négyzetméteres kiállítóteret. Itt találhatóak a Fertő-táj Világörökség Magyar Tanácsának irodái és a hozzá kapcsolódó helyiségek, illetve lesz egy kávézó is – taglalta a polgármester.

Interaktív tárlat a Fertő-tájról

A látogatóközpont állandó tárlatnak ad otthont, amely metszetében mutatja be az itt élő nemzetiségeket, a természeti értékeket, a borkultúrát. – Az az elképzelésünk, hogy az ide látogató itt kezdje a környék felfedezését. Érdekes installációkat tervezünk, amelyek nemcsak látványban, hanem a különböző érzékszervek bevonásával – a tapintás, szaglás által is – közelebb hozzák a tájat. Bízunk benne, hogy hamarosan megnyithatunk a nagyközönség előtt – mondta, majd hozzátette: – A kiállítóközpont szakmai irányításáért a Fertő-táj Világörökség Magyar Tanácsa felel, az ő érdemük, hogy ilyen jó minőségű, színes kiállítást sikerült létrehozni. Büszkék vagyunk rá, hogy a tárlat mellett a Fertő-táj Világörökség Egyesület központja is nálunk van.