Megújult a Hajnalcsillag utca Győrben – fotók

A Hajnalcsillag utca felújítása a csatlakozó Csontváry utca korábbi rekonstrukciójához kapcsolódik.

Dr. Dézsi Csaba András polgármester a helyszínen mutatta be a komplex fejlesztést. Mint mondta, az önkormányzat számára fontos feladat a lakókörnyezetek fejlesztése, hiszen ezek közvetlenül segítik a győrieket. A most elkészült felújítás is egy olyan beruházás, amely az ott élők napi közlekedését teszi komfortosabbá. A két utca olyan ívben csatlakozott egymáshoz, amely jelentős magassági átépítést igényelt. A mintegy 210 méter hosszú lakóutcában teljesen új útpályaszerkezetet építettek. A csapadékvíz elvezetésről is gondoskodni kellett az Új Élet utca irányába.

A fejlesztésért a lakók nevében Szabó Jenő a terület önkormányzati képviselője mondott köszönetet. Kiemelte, az itt élőket nem csak az útfelújítás, de az új járda is jól szolgálja, valamint az utca mélyebb területein korábban gondot okozó csapadékvíz elvezetése is megoldódott.

Prédl Antal a győri Útkezelő Szervezet vezetője hangsúlyozta, a beruházás során megoldották a felmerülő lakossági kéréseket, ahogy az eltérő magasságú ingatlanbejárók és garázslejárók új járdához való csatlakoztatását is. A sok munkarészből álló felújítás mintegy 110 millió forintba került, melyet az önkormányzat biztosított az Útkezelő Szervezet költségvetésében.