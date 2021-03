Megújult a Gloriette-kilátó Fertőbozon

A közelmúltban felújították a Fertőboz jelképének számító Gloriette-kilátót, és az ahhoz tartozó lépcsőt. Fejlesztették a Julien-völgyet és több más beruházás is megvalósult a településen a Magyar Falu Program támogatásából.

– A tavalyi évben befejeztük a még 2019-ben megkezdett beruházásainkat. Ezek közül a legfontosabb a Gloriette-kilátó felújítása volt – közölte Kutrucz Gyula, Fertőboz polgármestere. A kilátót gróf Széchényi Ferenc építtette 1802-ben, József nádor 1800-ban tett látogatásának emlékére. Az első és egyben utolsó komolyabb tatarozása 1943-ban volt, ezután csak kisebb-nagyobb javításokat végeztek az épületen. A tavalyi felújításra a település a Magyar Falu Program keretében nyert tizenegy és fél millió forintos támogatást. A Gloriette-hez vezető lépcsőt is újjáépítették, ez közel huszonnyolcmillió forintba került.

A lépcső lábánál található a település Hűség parkja.

– A Fertő-vidéket mindig is szerették a biciklis túrázók. A közelmúltban bezárult a kör a Fertő tó körül, a tó több mint 120 kilométeres kerékpárúton teljesen körbejárható. Hogy nálunk is meg tudjanak pihenni a biciklisek, a Hűség park mellett és a Julien-völgy bejáratánál tavaly egy-egy kerékpáros-pihenőt alakítottunk ki közel négymillió forintból – közölte a polgármester. A falu második szimbólumának számító Julien-völgyet is fejlesztette az önkormányzat. A völgy bejáratánál egészségügyi vizesblokkot üzemeltek be, felújították az itt található szabadtéri színpad nézőterét. A régi vízcsapokat és szeméttárolókat modernebb kivitelűre cserélték, valamint új padokat, asztalokat és kerékpártárolót is elhelyeztek. A fejlesztések több mint húsz és fél millió forintba kerültek.

A településen ezenkívül ötmillió forintból felújították a temető régi támfalát. Az orvosi rendelőbe új műszereket és berendezéseket vásároltak kétmillió forintért. Tavasszal megkezdődhet a Kisboz utca jobb oldali járdájának felújítása, amely négymillió forintos beruházás. Fertőboz Fő útjának felújítása is megindulhat hamarosan, melyre 180 millió forintos állami támogatást kapott a település.

– Utóbbi és a Magyar Falu Program támogatásából megvalósult többi fejlesztés is nehezen jött volna létre Barcza Attila, Sopron és térsége országgyűlési képviselőjének támogatása nélkül – tette hozzá a polgármester, aki azt is elmondta, az elmúlt tíz évben lassú növekedésnek indult a település, sok fiatal család érdeklődik telkek után. A helyiek oltása is rendben zajlik a háziorvos csütörtöki rendelési idejében.