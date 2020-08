Megújulnak a nádorvárosi köztemető közkútjai

Megkezdődött a Nádorvárosi Köztemetőben található közkutak felújítása. A beruházásnak köszönhetően valamennyi kút megújul, kevesebb meghibásodás várható és mindenhol megfelelő lesz a vízhozam.

A temetőlátogatók számára az egyik legfontosabb szolgáltatás a vízvételi lehetőség biztosítása. A sírokon lévő ültetett virágok locsolásához, a vázák feltöltéséhez elengedhetetlenül szükséges, hogy több helyen is legyen víz a temető területén. A meglévő berendezések már elhasználódtak, ezért ezekben a napokban megkezdődött a Nádorvárosi Köztemetőben található 24 kút teljes felújítása.

Radnóti Ákos városüzemeltetésért is felelős alpolgármester elmondta: – Az elmúlt években jelentős rekonstrukciós munkákat végeztünk a temetőben, egyebek mellett felújítottuk a kerítést, az előtte lévő virágpiac burkolatát, bent a ravatalozó épületét és az azt körülvevő teret. Ezen kívül megszépült több kisebb terület, a bejárttal szemben lévő kereszt és környezete, vagy az úgynevezett „láncos” kör is, hogy csak a legfontosabbakat említsük a sok beruházás közül. Persze mindig akad olyan dolog, amin tovább lehet javítani, s amikor lakossági megkeresés érkezett hozzám, hogy a sírkertben lévő közkutak elöregedtek, sokszor meghibásodnak, nem adnak megfelelő mennyiségű vizet, ezt a problémát is igyekeztünk mielőbb orvosolni. Dr. Dézsi Csaba András polgármester támogatta a tervet, hogy a temető valamennyi kútját újítsuk fel, így nemrégiben ez a munka is megkezdődhetett.

A szakemberek kicserélik valamennyi berendezés lábszelepét, szűrőcsövét és a kútfejeket, azaz magát a kút testét. Mivel a víz áramlását több helyen a földben található eltömődések – például a fák gyökérzete – akadályozzák, a felújítás részeként kitisztítják a vezetékeket is, hogy a jövőben a megfelelő vízhozamot biztosítsák. Ugyanakkor figyelembe kell venni. hogy a temetői kutak úgynevezett fúrt kutak, azaz nem az ivóvízhálózathoz csatlakoznak. Így a nagy szárazságok idején előfordulhat, hogy hibátlan működés esetén is csökken némileg a vízhozamuk.

A kútfelújítás a temető területén folyamatosan zajlik, várhatóan augusztus második felében végeznek a munkával.