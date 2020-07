Megújul Sopronban a Csengery utca Kőszegi út és a vasúti felüljáró közötti szakasza

Egyirányú ideiglenes forgalmi rendet vezettek be a szakemberek.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. beruházásában megújul Sopronban a Csengery út mintegy 449 méteres szakasza a Kőszegi út és a vasúti felüljáró között. A munkálatok során a burkolat teljes rekonstrukcióján túl a kiemelt szegélyek, autóbusz megállóhelyek és a forgalomtechnikai jelzések is megújulnak. A beruházás hazai forrásból, bruttó 168 millió forintból valósul meg – írta közleményében a közút hétfőn.

Hozzátették, a felújítás alatt álló útszakaszon a forgalom 1995-ben indulhatott meg. A szakasz jelentős szerepet tölt be a város közlekedési hálózatában, emiatt rendkívül nagy forgalom bonyolódik a szakaszon, naponta közel 18000 egységjármű veszi igénybe az útvonalat.

Az építés jelentősen érinti a Sopronban közlekedőket, ezért egyirányú ideiglenes forgalmi rendet vezettek be a szakemberek. A kivitelezési munkák már zajlanak és augusztus második felében fejeződnek be. A felújítás érinti a Kőszegi úti körforgalmat is, várhatóan a körforgalom felújítását követően

– néhány héten belül – kedvezőbb körülmények alakulnak ki a közlekedők számára. A megvalósítást a nyári, iskola időn kívüli időszakra ütemezték a szakemberek, hogy csökkentsék a forgalmi torlódásokat.