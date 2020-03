Megújul a szökőkút Győrben – Elszállították a Bem téri szobrot

Folytatódik a szökőkút felújítási program Győrben: megkezdődött a Bem téren található Fiú tállal című alkotás, a hozzá tartozó medence és környezetének felújítása.

A Győr-Szol Zrt. által koordinált rekonstrukciós munkálatok a Kiss Sándor 1965. március 20-án felállított „Fiú tállal” szobrának restaurálásával kezdődnek. A szökőkútként is működő alkotást a helyszínről elszállították, hogy szakemberek szobrászművész irányításával elvégezhessék a restaurálási munkálatokat.

A bronz szobor felületén lévő hiányosságokat, lyukakat, foltokat pótolják, az anyag teljes felületét megtisztítják. A művet a visszahelyezéskor az alak lábába belülről elhelyezett csapokkal rögzítik majd a talapzathoz (az eddig durva, külső csavarozás helyett).

A „Fiú tállal” szobor szökőkútként is működött, most ennek a funkciónak a visszaállítása is megtörténik.

A tervek szerint még az év első felében a Bem térre egy új, a város több pontján – Malom-liget, Bisinger sétány, adyvárosi tó, Zechmeister utca – már jól bevált automata illemhelyet is állítanak.