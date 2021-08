Megújul a könyvtár Győrben – A munkálatok után igazi közösségi tér várja az olvasókat

Javában zajlik a felújítás a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér győri, Herman Ottó utcai épületében. A munkálatok október végéig tartanak és egy modern, új közösségi tér várja majd a könyvek kedvelőit ősztől. Lesznek mennyezetről függő fotelok, valamint babzsákok, ahonnan élvezhetik az olvasók a közösségi tér minden elemét.

Ezt ne hagyja ki! Semmi keresnivalója a genderideológiának az óvodákban és iskolákban

A felújítás részben egy pályázatnak a része, melynek célja a fiatalok, a közösségek bevonása a könyvtár életébe. A felnőtt-olvasószolgálatot úgy szeretnék átalakítani, hogy egy olyan környezetet teremtsenek, ami eltérő a megszokottól, és nem a hagyományos, raktárszerű tér fogadja a vendégeket.

Függő fotelok, babzsákok

– Egy olyan téren dolgozunk, ahová jó lesz majd betérni, és ahol minden korosztály jól érzi majd magát. Lesznek mennyezetről függő fotelok, vagy éppen olyan babzsákok, amin ejtőzni lehet, és élvezni a közösségi tér minden elemét – fogalmazott lapunknak Horváth Sándor Domonkos, a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér igazgatója.

A különös felújítás része az is, hogy minél szokatlanabb legyen a hely, és több embert vonzzon be az utcáról. Ennek egyik eleme, hogy több esetben a mennyezetre fognak majd vetíteni, még érdekesebbé téve a könyvtári élményt. Az új térnek egyik fontos tulajdonsága lesz, hogy olyan környezetet adnak az olvasónak, ahol jó találkozni majd a szürke hétköznapokban.

Októberben adják át

– Jelenleg a hely előkészítése zajlik, a berendezésnek pedig most történik a közbeszerzése. Az épület teljes elektromos felújítást kapott, burkolták a téglás falakat, felújították a mennyezetet, és új járólapokat fektetnek le a munkások több helyen. Augusztus végén szerettük volna átadni az épületet, de úgy tűnik, október 31-ig biztosan folynak még a munkálatok – tette hozzá az igazgató.

Lassan elindul a közbeszerzése egy energetikai pályázatnak is, melynek ugyancsak kedvezményezettje az intézmény. A háromszázmilliós projekt egy évvel később indul el, melynek során mondhatni kívülről csomagolják be az épületet: teljesen új nyílászárókat szerelnek fel és napelemek is kerülnek majd a tetőre.

A gyermekkönyvtár is megújul

– Kívülről-belülről megújulunk. Terveink még vannak. Jövőre szeretnénk a gyermekkönyvtárnak is egy méltó, felújított környezetet kialakítani. Ennek részletei még kidolgozás alatt vannak, de egy olyan gyermekbirodalmat szeretnénk, ahová a fiatalok nemcsak olvasni jöhetnek be, hanem szabadidős tevékenységet is folytathatnak. Többek között játszhatnak társasjátékokkal, vagy éppen modern számítógépes játékokkal – zárta szavait Horváth Sándor Domonkos.